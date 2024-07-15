國會擴權法案若判違憲 台灣民意基金會民調：近5成能接受

憲法法庭。（資料照）

2024/07/15 09:44

〔記者謝君臨／台北報導〕憲法法庭日前針對「國會擴權法案」釋憲案進行暫時處分準備程序庭。台灣民意基金會今（15）日發布最新民調，詢問20歲以上台灣人，若憲法法庭最終宣布相關法案違憲，約4成9的民眾大致上能接受，3成3不能接受。基金會董事長游盈隆認為，近半數國人已做好接受「國會改革修法違憲」的心理準備。

民調詢問：「司法院大法官組成的憲法法庭，將對這次立法院職權修法釋憲，最後若宣布是違憲的話，請問您能不能接受？」結果發現：19.8%非常能接受，29%還算能接受，17.1%不太能接受，16.2%一點也不能接受，3.9%沒意見，14.1%不知道。

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換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，若憲法法庭最後做出「立院職權新法違憲」的判決，4成9大致上能接受，3成3不能接受。游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，近半數國人已做好接受憲法法庭「國會改革修法違憲」的心理準備。

依政黨傾向區分 藍營支持者最難接受

游盈隆指出，進一步分析，有以下四點值得注意。首先，從政黨支持傾向看，對憲法法庭最後若做出「立院職權新法違憲」的判決，各政黨支持者反應不一。民進黨支持者，7成1能接受，1成7不能接受；國民黨支持者，3成1能接受，5成5不能接受；民眾黨支持者，3成8能接受，5成1不能接受；中性選民，3成7能接受，2成8不能接受。

其次，從年齡層看，除65歲及以上，每一個年齡層都呈現多數能接受。20-24歲，6成6能接受，3成不能接受；25-34歲，6成能接受，2成9不能接受；35-44歲，5成5能接受，2成9不能接受；45-54歲，5成2能接受，3成7不能接受；55-64歲，4成4能接受，4成2不能接受；65歲及以上，3成2能接受，3成2不能接受，3成6沒意見、不知道。

第三，從教育背景看，除專科教育程度者外，每一個教育階層多數都能接受。大學及以上教育程度者，5成6能接受，3成2不能接受；專科教育程度者，4成3能接受，4成7不能接受；高中/高職教育程度者，4成8能接受，3成5不能接受；初中/國中教育程度者，5成2能接受，2成7不能接受；小學及以下教育程度者，2成6能接受，2成4不能接受。

最後，從地緣政治角度看，全國7大區塊都呈現多數能接受。台北市，5成能接受，3成6不能接受；新北市，5成能接受，3成3不能接受；桃竹苗，4成4能接受，3成不能接受；中彰投，4成9能接受，3成5不能接受；雲嘉南，4成7能接受，3成1不能接受；高屏澎，5成能接受，3成6不能接受；基宜花東金馬，5成3能接受，3成5不能接受。

訪問期間是 2024年7月8-10日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本 1073人，市話753人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

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