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槍手用半自動步槍從200英尺外開槍 子彈飛過川普頭部瞬間曝

《紐約時報》攝影師米爾斯拍到疑似子彈在川普後腦杓的瞬間。（圖擷自X）

《紐約時報》攝影師米爾斯拍到疑似子彈在川普後腦杓的瞬間。（圖擷自X）

2024/07/14 11:09

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日在賓夕法尼亞州造勢遭槍擊，右耳受傷濺血，槍手隨即遭特勤局人員擊斃，目前調查顯示，槍手使用AR-15半自動步槍從200-300英尺外（約61-91公尺）向川普射擊，有媒體拍到子彈飛過川普頭部瞬間。

綜合外媒報導，美國前總統川普13日在賓夕法尼亞州演說時遭槍擊，右耳受傷，在特勤局人員掩護下退場，所幸沒有大礙，目前已經出院，《紐約時報》攝影師米爾斯（Doug Mills）拍到疑似子彈在川普後腦杓的瞬間。

槍手遭到擊斃，調查顯示槍手是1名白人男性，身分還有待釐清，執法部門消息人士指出，槍手在特勤局設立的安全範圍外的棚屋頂上開槍，距離會場約200至300英尺，使用AR-15半自動步槍，詳細情況還有待進一步調查。

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