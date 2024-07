槍手用半自動步槍從200英尺外開槍 子彈飛過川普頭部瞬間曝

2024/07/14 11:09

曾德峰/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統川普13日在賓夕法尼亞州造勢遭槍擊,右耳受傷濺血,槍手隨即遭特勤局人員擊斃,目前調查顯示,槍手使用AR-15半自動步槍從200-300英尺外(約61-91公尺)向川普射擊,有媒體拍到子彈飛過川普頭部瞬間。

綜合外媒報導,美國前總統川普13日在賓夕法尼亞州演說時遭槍擊,右耳受傷,在特勤局人員掩護下退場,所幸沒有大礙,目前已經出院,《紐約時報》攝影師米爾斯(Doug Mills)拍到疑似子彈在川普後腦杓的瞬間。

槍手遭到擊斃,調查顯示槍手是1名白人男性,身分還有待釐清,執法部門消息人士指出,槍手在特勤局設立的安全範圍外的棚屋頂上開槍,距離會場約200至300英尺,使用AR-15半自動步槍,詳細情況還有待進一步調查。

Photo by New York Times photographer Doug Mills shows bullet flying just behind Trump's head. pic.twitter.com/0ncIBC0i1v