林士傑命案外傳槍手恐遭滅口 警籲快投案

對於外傳林士傑命案槍手可能遭滅口，南市刑警大隊長張文源說無法排除，籲槍手儘快投案。（記者王俊忠攝）

2024/07/14 11:11

〔記者王俊忠／台南報導〕南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案，迄今天進入第7天，台南市刑警大隊長張文源14日指槍手使用的第2輛三菱權利車，原車主是1名通緝犯、在林命案發生之前已潛逃國外，警方持續追緝；對於外傳槍手可能遭「道上兄弟處理掉」的說法，警方尚未聽說此訊息，但也不排除這可能性，基於安全考量，呼籲槍手儘快投案！

張文源表示，對於檢方在13日晚間以證據不足飭回「張姓口罩男」、但限制住居與出境、出海。因為專案小組在第2輛的三菱車內找到1只口罩，口罩內的DNA微物跡證比對出張姓男子穿戴過這口罩，才把張男列入重要追查對象，12日查緝到案。

請繼續往下閱讀...

張文源說，經調查此三菱車約在1年前被原車主（有通緝身分）賣掉，口罩男與通緝犯車主熟識，且過去曾坐過的車主的三菱權利車，因此把口罩遺留在車上時間長達1年。但警方認為口罩留在車上這麼久時間是存疑，所以才做進一步仔細調查，由於欠缺明確事證，檢警初步排除張姓口罩男涉及林士傑命案。

張文源並說，張姓口罩男的DNA跡證與警方在槍手住過汽車旅館內採獲的物品跡證是不一樣的，且採獲的跡證，有的經過比對是沒有對象，目前仍針對採獲的跡證，運用資料庫進行相關比對追查。

據了解，槍手使用的第2輛三菱權利車，原車主有組織犯罪、詐欺與公司法等罪名的通緝，這位通緝犯車主在7月8日林士傑命案發生之前已潛逃國外。

至於被列為林案關係人的林士傑生前心腹「阿川」，因涉詐欺通緝，被警方查獲後已送監所執行。外傳阿川對外嗆聲「林士傑是其老大」，惹來林士傑遭追殺的殺機，張文源則說並沒有接獲這方面情資，如社會各界有此情資，歡迎提供專案小組參考查證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法