林士傑命案 警不排除有共犯

南市刑大隊長張文源說，研判槍殺林士傑的槍手仍在國內的可能性較高。（記者王俊忠攝）

2024/07/12 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕檢警持續追緝狙殺南市區漁會理事長林士傑的槍手，台南市刑警大隊長張文源昨天表示，專案小組在槍手駕駛的第二輛三菱轎車內找到一只口罩，採獲DNA後比對出一名有前科的男子，因該車是權利車，可能經多人駕駛，所以必須找到人才能確認是否與槍殺案有關；因凶手製造層層斷點躲查緝，警方因此研判槍手仍可能在國內，也不排除全案還有共犯或接應者。

研判槍手還在國內

此外，除找到一只口罩採得DNA，警方在三菱轎車內也採集到其它DNA與指紋等跡證，持續比對中。

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張文源指出，檢警專案小組緝凶採「以車追人、跡證連結、全力緝凶、嚴防偷渡」四大重點，槍手犯案、逃亡手法十分狡猾，但警方以車追人偵辦仍有一些突破。

槍手在高雄大樹棄置三菱轎車後，又騎乘機車逃逸到高雄、屏東交界處棄車，警方也找到該輛機車，車體未被破壞，但此部分採證未有突破。槍手棄車後步行離開，有無人接應或再換逃亡車輛，是目前專案小組追查重點之一。

外傳林士傑上月跑攤時，除了一名司機，又多了一名男助理隨行，是否顯示他當時已感覺情況有異常？另有相關人士說，林士傑六月間確診武漢肺炎，因養病幾乎足不出戶，槍手沒機會下手，一直到七月八日清晨才找到機會犯下槍殺林男命案。

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