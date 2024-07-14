林士傑命案追權利車主 疑潛逃出境

「口罩男」張姓男子訊後請回、但限制住居。（記者王捷攝）

2024/07/14 05:30

〔記者王捷／台南報導〕警方專案小組偵辦南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案，前天下午在高雄逮捕「口罩男」張姓男子，張否認犯案，僅稱與槍手逃逸使用之第二輛權利車的車主是朋友，警方昨依殺人罪將他移送台南地檢署，檢方認為罪證不足，訊後請回、但限制住居；警方已鎖定權利車的車主追緝，疑已逃往海外，但不排除任何可能。

口罩男請回 限制住居

此外，警方也將林士傑過去的左右手、綽號「阿川」的林姓通緝犯逮捕到案，他應未涉入命案，但懷疑他有保留一些說法，警方也要釐清林男的一些可疑人際關係。

請繼續往下閱讀...

據了解，「口罩男」張男是「殯二代」，開了禮儀公司，在南部算是活耀，也曾學過工程車、做過海鮮直播，常自稱「錢路很活」；他到案後聘請律師，否認涉案，表示只是跟權利車的原車主熟識，以前曾使用該車。警方指出，權利車的車主因案通緝中，疑似逃往海外，不過不排除任何可能。

另一位林姓通緝犯，曾是林士傑的心腹，因犯組織犯罪被判刑遭通緝，自從林士傑轉往政界後，二人少有聯絡，不若以前關係密切。昨天下午「阿川」到案後，警方希望從他身上獲得破案的蛛絲馬跡，他否認與林案有關，表示已經一段時間沒跟林士傑聯絡。

台南市刑警大隊大隊長張文源說，還在追查相關線索，之前警方在兩處查到生物跡證，一是槍手遺落在汽車旅館的垃圾，另一是槍手使用的第二輛車內找到的口罩比對出張男。警方未證實兩處的生物跡證是否相符。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法