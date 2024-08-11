為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    點燈慶賀林郁婷奪金 台北101：台灣女兒真是了不起！

    台北101今晚點燈慶賀林郁婷奪金。（圖取自台北101官方臉書粉專）

    台北101今晚點燈慶賀林郁婷奪金。（圖取自台北101官方臉書粉專）

    2024/08/11 21:12

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷奪得巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌，令不少台灣人為之振奮。台北101今（11日）晚點燈祝賀林郁婷為台灣拿下本屆奧運第2面金牌，大讚林郁婷是台灣的驕傲！

    這段時日飽受針對生理性別的質疑與汙衊的林郁婷，台灣時間11日凌晨以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），不僅為台灣拿下本屆奧運第2面金牌，也是我國在拳擊的首面奧運金牌，更完成「金牌大滿貫」生涯紀錄。

    台北101今晚特別點燈祝賀林郁婷，點燈文字為「恭喜林郁婷」、「勇奪奧運拳擊金牌」、「堅毅不懈 勇往直前」、「謝謝奧運台灣隊」、「連創佳績為國爭光」、「全民同慶 台灣加油」。

    台北101稍早在官方臉書分享點燈照片和影片，「恭喜拳擊選手林郁婷奪下巴黎奧運金牌！台灣女兒林郁婷以堅毅不懈、勇往直前的精神，感動了全台灣！用善良與毅力打敗一切，成為我們的驕傲！你真是了不起！我們也謝謝奧運台灣隊的傑出表現，為國爭光，讓全民共同為台灣選手歡呼慶祝！」

    101今晚點燈慶賀林郁婷奪金，民眾拿起手機拍照留念。（記者方賓照攝）

    101今晚點燈慶賀林郁婷奪金，民眾拿起手機拍照留念。（記者方賓照攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播