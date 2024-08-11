點燈慶賀林郁婷奪金 台北101：台灣女兒真是了不起！

台北101今晚點燈慶賀林郁婷奪金。（圖取自台北101官方臉書粉專）

2024/08/11 21:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷奪得巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌，令不少台灣人為之振奮。台北101今（11日）晚點燈祝賀林郁婷為台灣拿下本屆奧運第2面金牌，大讚林郁婷是台灣的驕傲！

這段時日飽受針對生理性別的質疑與汙衊的林郁婷，台灣時間11日凌晨以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），不僅為台灣拿下本屆奧運第2面金牌，也是我國在拳擊的首面奧運金牌，更完成「金牌大滿貫」生涯紀錄。

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台北101今晚特別點燈祝賀林郁婷，點燈文字為「恭喜林郁婷」、「勇奪奧運拳擊金牌」、「堅毅不懈 勇往直前」、「謝謝奧運台灣隊」、「連創佳績為國爭光」、「全民同慶 台灣加油」。

台北101稍早在官方臉書分享點燈照片和影片，「恭喜拳擊選手林郁婷奪下巴黎奧運金牌！台灣女兒林郁婷以堅毅不懈、勇往直前的精神，感動了全台灣！用善良與毅力打敗一切，成為我們的驕傲！你真是了不起！我們也謝謝奧運台灣隊的傑出表現，為國爭光，讓全民共同為台灣選手歡呼慶祝！」

101今晚點燈慶賀林郁婷奪金，民眾拿起手機拍照留念。（記者方賓照攝）

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