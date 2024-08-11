為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雙颱襲日！瑪莉亞、山神接力形成 對台影響曝光

    今年第5號颱風「瑪莉亞」日前形成，日本東南方的熱帶性低氣壓TD07晚間也形成「山神」。（圖擷自中央氣象署網站）

    今年第5號颱風「瑪莉亞」日前形成，日本東南方的熱帶性低氣壓TD07晚間也形成「山神」。（圖擷自中央氣象署網站）

    2024/08/11 19:59

    〔記者蔡思培／台北報導〕今年第5號颱風「瑪莉亞」日前形成，日本東南方的熱帶性低氣壓TD07晚間也形成今年第6號颱風「山神」。不過中央氣象署表示，兩個颱風距離台灣甚遠，且路徑都是往日本移動，即便出現雙颱效應，也不會影響台灣。

    氣象署指出，今天下午2點瑪莉亞中心位置在北緯37.5度，東經143.9度，以每小時12公里速度向西北西進行。熱帶性低氣壓TD07中心則位於在北緯28.0度，東經155.1度，以每小時28公里速度向北進行。據氣象署預測，台灣本島及離島120小時受颱風暴風侵襲機率皆為0%。

    中央氣象署預報員林定宜晚間表示，瑪莉亞颱風位於台北東北方2530公里，山神則位於台北東方3350公里。由於兩個颱風路徑都是往日本移動，即便出現雙颱效應，也不會對台灣造成影響，但如果是要前往日本的朋友就要多留意。

    林定宜表示，台灣未來一週仍受西南風影響，午後熱對流作用仍有午後雷陣雨，下雨區域與今天類似。中午過後西半部、花東，各地山區會有局部短暫雷陣雨，山區可能有局部大雨發生機率，民眾外出要記得攜帶雨具。

    據氣象署預測，台灣本島及離島120小時受颱風暴風侵襲機率皆為0%。 （圖擷自中央氣象署網站）

    據氣象署預測，台灣本島及離島120小時受颱風暴風侵襲機率皆為0%。 （圖擷自中央氣象署網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播