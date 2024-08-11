雙颱襲日！瑪莉亞、山神接力形成 對台影響曝光

今年第5號颱風「瑪莉亞」日前形成，日本東南方的熱帶性低氣壓TD07晚間也形成「山神」。（圖擷自中央氣象署網站）

2024/08/11 19:59

〔記者蔡思培／台北報導〕今年第5號颱風「瑪莉亞」日前形成，日本東南方的熱帶性低氣壓TD07晚間也形成今年第6號颱風「山神」。不過中央氣象署表示，兩個颱風距離台灣甚遠，且路徑都是往日本移動，即便出現雙颱效應，也不會影響台灣。

氣象署指出，今天下午2點瑪莉亞中心位置在北緯37.5度，東經143.9度，以每小時12公里速度向西北西進行。熱帶性低氣壓TD07中心則位於在北緯28.0度，東經155.1度，以每小時28公里速度向北進行。據氣象署預測，台灣本島及離島120小時受颱風暴風侵襲機率皆為0%。

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中央氣象署預報員林定宜晚間表示，瑪莉亞颱風位於台北東北方2530公里，山神則位於台北東方3350公里。由於兩個颱風路徑都是往日本移動，即便出現雙颱效應，也不會對台灣造成影響，但如果是要前往日本的朋友就要多留意。

林定宜表示，台灣未來一週仍受西南風影響，午後熱對流作用仍有午後雷陣雨，下雨區域與今天類似。中午過後西半部、花東，各地山區會有局部短暫雷陣雨，山區可能有局部大雨發生機率，民眾外出要記得攜帶雨具。

據氣象署預測，台灣本島及離島120小時受颱風暴風侵襲機率皆為0%。 （圖擷自中央氣象署網站）

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