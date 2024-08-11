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《台中》中市4處逾百年派出所 3處已活化

被列為歷史建築的頂街警察官吏派出所，已委外由民間餐館營運中。（記者張軒哲攝）

被列為歷史建築的頂街警察官吏派出所，已委外由民間餐館營運中。（記者張軒哲攝）

2024/08/11 05:30

〔記者黃旭磊、陳建志／台中報導〕台中市目前有百年歷史的派出所，頭汴坑、烏日警察官吏派出所及頂街派出所等三處已被列為歷史建築，梧棲警察官吏派出所則是市定古蹟；目前頭汴坑所將修復新建台中市警察文物館，舊頂街及梧棲所委外經營民間餐館，頂街所合約今年十月到期，僅烏日所仍由分局使用中，未開放參觀引發討論。

頭汴坑所明年修復將開放

頭汴坑警察官吏派出所，於一九四五年戰後延續作為派出所，直到一九八一年在前方興建現今太平分局頭汴所後才遷出，預計明年修復啟用做為「台中市警察文物館」開放參觀。

頂街所與原梧棲警察官吏派出所同樣由文資處委外經營，目前由民間餐館營運中，但因生意不佳，頂街所業者打算今年十月後不再續約。

頂街、梧棲所均委外開餐館

市府表示，依頂街所調查研究及修復再利用計畫，所舍創設於日治明治三十九年（一九○六年），戰後改稱頂街派出所，直到警方於二○一二年遷往新派出所廳舍，長達七十六年在豐原火車站前提供警備服務。

至於梧棲警察官吏派出所，設立於人潮眾多的朝元宮旁。文化局說，該處市定古蹟現委由人文國際營運，與周邊百年林家燒餅店合作多元服務。

烏日警察官吏派出所（烏日庄役場）由市府耗資兩千多萬修復，二○一三年登錄為台中市歷史建築，現由烏日警方作為分局交通組辦公室，不開放民眾參觀。

議員促烏日所定時開放參觀

民進黨議員張家銨指出，文化古蹟應活化、與民眾連結，建議串連周遭「烏日車站舊站長宿舍」帶出發展脈絡故事。

議員林昊佑則說，在歐美等國外常見古蹟作為辦公廳舍，建議市府開放特定時段供民眾參觀，不影響警察日常辦公。議員曾威說，持續爭取新建烏日聯合行政大樓，讓警察有足夠空間辦公。

烏日警察官吏派出所建於1920年日治時代，目前仍是分局辦公室。（記者黃旭磊攝）

烏日警察官吏派出所建於1920年日治時代，目前仍是分局辦公室。（記者黃旭磊攝）

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