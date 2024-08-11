南市警六分局傳單親女警失聯1小時遭究責

台南警六分局內部管理問題連環爆，女警失聯1小時遭究責。（記者王捷攝）

2024/08/11 06:48

〔記者王捷／台南報導〕南警六分局經歷林士傑槍擊案後，7月底傳副分局長涉霸凌，昨天又出狀況。單親女警疑不滿所長責難她沒調監視器，班上到一半直接回家，失聯一小時，直到10日晚間10點才透過母親找到人，警分局回應，是否曠職將交由人事室決定。

單親女警是警專26期畢業，是離婚的單親媽媽，有一位上小學的孩子，調來警六分局已半年，平常工作表現普通，但沒有出過狀況，10日下午女警受理一件500多萬元的詐欺案，疑似未即時調閱監視器疏失，被叫到所長辦公室內檢討，她當時情緒相當低落，直接歸還裝備，在10日晚間近9點從警所離開。

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由於女警沒有早退紀錄，加上又有小孩，同事推測她的作息應該很正常，但當時警所的同事一直沒聯絡上女警，有同事擔心女警的精神狀況，一度讓警所氣氛很緊張，10日深夜擴大臨檢前，大約晚間十點，所長在分局勤前教育後返所，發現女警不見了，也連絡不上人，立刻清點所內槍枝、裝備，同時連絡女警母親，這才確定女警的行蹤。

女警失聯一事，分局內部傳得沸沸揚揚，一開始傳出「曠職一天」、是所長不滿女警受理「無法破案」的詐欺案，所以才罵人，但經過內部調查，所長會責難女警，是因為女警未確實調監視器，且只有失聯一小時，都有駐地監視器佐證。

警六分局上個月發生的霸凌案還沒有處分，這個月又發生女警失聯，對狀況頻繁，警六分局低調回應，全依規定調查、處分，至於女警失聯一小時是否曠職要交給人事室認定。

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