看不起詐欺！台南黑道大哥「堅持傳統」 落魄到沒錢替小弟請律師

楊姓男子仍「堅持傳統」做暴力討債的犯罪，大多是登門恐嚇、拉布條、潑漆等方式，向被害人討債。（警方提供）

2024/08/11 00:18

〔記者王捷／台南報導〕許多黑道轉型做詐欺，但40多歲「兄哥」楊姓男子仍堅持「傳統」，還在用潑漆、拉布條等暴力手法討債，向被害人討2、3百萬欠款。當警方逮到楊男與8名共犯時，楊男手邊僅有21萬現金，據傳連替小弟請律師都不夠。

台南市刑大9日宣布破獲暴力討債集團，約半年前一位老闆向警方報案，他的友人借錢，他替朋友擔保，結果因為他生活比較好過，遭楊男以擔保借貸為名，逼迫償還大額債務。

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被害老闆聲稱，楊男不但三番兩次恐嚇他，還到他家跟公司登門討債，拉布條、潑漆，甚至教唆小弟開車撞門，讓家人生活在恐懼中。楊男見老闆不願負責，還聯合北部竹聯幫成員南下，試圖強行押人討債，所幸被警方及時阻止。

為了逮到楊男，南市刑大與各分局成立專案小組，歷時數月蒐證，這才發現已經40多歲的楊男混得不好。與他差不多年紀的黑道或角頭，都已嶄露頭角，但他仍在做容易涉案的暴力討債。不過他疑似自認做傳統犯罪，瞧不起去做詐騙的份子。

警方趁警政署的全國掃黑專案，展開多波查緝，分別在台南及新北等多處地點同步行動，在將楊男及同夥一網打盡。當時楊男身上僅有21萬元，連替小弟請律師都不夠，訊後警方將楊男以組織犯罪移送，瓦解南北串聯的暴力討債集團。

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