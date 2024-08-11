與賴清德總統遠洋視訊 林郁婷曝下一步：想幫助更多人

我國拳擊好手林郁婷（左）、陳念琴（右）今天與賴總統遠洋視訊，林也透露4年後下一步規劃。（總統府提供）

2024/08/11 19:57

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德下午分別與為台灣贏下首面拳擊金牌、摘下銅牌的我國拳擊好手林郁婷、陳念琴遠洋視訊，恭喜他們不畏艱難，為台灣拳擊史寫下新篇章。面對賴關切未來規劃，林郁婷先是說「看教練能不能先讓我放幾天假」，並表示未來想投入公益、不只是反霸凌，而是想幫助更多人，如果4年後還有能力，當然願意承擔責任、再度站上奧運舞台。

賴清德開頭表示，他要代表國家跟人民感謝林郁婷為國爭光，真的非常不容易，在這麼大的壓力下仍維持佳績，「你也委屈了」；林郁婷回應，因為她知道有國人、有總統在後面給她當支持跟後盾，謝謝大家。她透露，她跟教練用拳搥擂台，「是要感謝這個擂台成就了我們，讓我們用雙拳讓世界看見台灣，意義非常重大」。

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談及賽後將教練背起來的緣由，林郁婷說，因為要與眾不同！她想要感謝教練，在場上的事情她可以自己解決，但場下是教練幫她扛下一切，所以比賽完把教練舉起來，「我覺得我可以代替教練承擔這個重任」。

未來有什麼打算，林郁婷想了想後說，看教練能不能先讓她放幾天假，好好整理思緒，這一路走來真的太不容易，想感謝的人太多，想要做的事情也很多，她想好好休息、計畫一下；再被問到是不是有投身反霸凌、公義的準備，林說，不只是反霸凌，她想要多多推廣公益，可以幫助更多人，就是她想要做的事。

面對賴清德關切有沒有4年後再站上奧運舞台的決心？林郁婷回應，現階段想先好好修整，對於下一步，如果還有那個能力的話，「我當然會願意擔下這個責任。」

賴清德表示，他對於郁婷遭受無謂攻擊很心疼、很打抱不平，但也慶幸郁婷用實力證明一切，用拳擊粉碎了無謂的口水，這點是很棒的！同時讓台灣在國際上的能見度更高，這一切都是郁婷15年來辛苦努力，與教練共同打下的成果，祝福郁婷一切順利，如果有什麼需要，政府一定義不容辭，持續站在一起。

隨後，林郁婷提醒總統說，陳念琴就在身邊，要不要說幾句話？賴清德在通話中讚許陳念琴打拳打得非常好，拳擊賽場瞬息萬變、反應要很快，選手們奮戰的精神令人欽佩，整個團隊除了創下佳績，也互相支援。賴清德也主動關心另一名選手黃筱雯是否在現場，也讚許黃雖因裁判誤判失去比賽機會，仍留在巴黎當陪練員，這個精神非常棒，在互相支援下，我國女子拳擊團體的成績能夠更好，期待她們持續發光發熱、為國爭光。

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