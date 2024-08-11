超速、酒駕扣牌衍生亂象 南警7個月查獲1978面假牌

使用偽造、變造車牌，除面臨3600至10800元罰鍰，還可能觸犯刑法偽造特種文書罪，警方呼籲民眾不要心存僥倖。（警方提供）

2024/08/11 00:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局交通大隊統計，7個月共取締1978件假車牌，較去年增幅62.8%，警方認為，可能因去年「道路交通管理處罰條例」修法，酒駕、超速都要扣牌，部分民眾為繼續使用車輛，懸掛變造車牌，才衍生出亂象。

去年，道路交通管理處罰條例修法，針對嚴重超速和酒駕等行為處罰加重，其中嚴重超速門檻由60公里下修至40公里，違者將被扣牌6個月，酒駕則會當場扣繳牌照2年。

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嚴格的處罰，是為了提升道路安全，但警方發現，有部分民眾為規避處罰，開始冒險使用假車牌或懸掛他車號牌，以繼續使用被扣牌的車輛，導致相關違規情形增多。

南市警交大加強稽查的措施，實施「淨牌專案計畫」，並調閱監視器，進行源頭管理和追查，力求從根本上打擊這類違法行為，這些違法行為，包括警六分局發現一名酒駕民眾，使用假車牌發生交通事故，還有第一分局查獲一名因未繳納牌照稅，而被吊扣牌照的民眾，他在網拍上就買到客製化車牌，並非法懸掛。

交通大隊長洪國哲表示，針對使用偽造、變造車牌的行為，警方將依法嚴厲處罰，除了面臨3600至10800元的罰鍰外，還可能觸犯刑法偽造特種文書罪，涉及者將被移送法辦，呼籲民眾不要心存僥倖。

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