林士傑命案／南警局長：手法像外省掛黑吃黑 不像仇殺

張姓「口罩男」昨天下午在高雄仁武被捕，警方正在釐清他是不是殺林士傑的槍手。（民眾提供）

2024/07/13 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南檢警偵辦南市區漁會理事長林士傑遭狙殺命案，昨天下午在高雄逮捕「口罩男」，對於張男是否就是槍手，台南市警察局局長廖宗山未明確說明，但他認為，這件槍殺案的犯罪成本很高，可能是「黑吃黑」的利益引起，另外這種縝密的手法，像是「外省掛」幫派的手法，不是地方角頭能做到，專案小組目前還有其他對象，這兩天會有連續行動。

不是地方角頭能做到

林士傑命案的起因，黑白道都往事涉龐大利益的方向猜測，傳言很多，但元凶未落網前，一切只是猜測。有人認為，因為這件槍殺的犯罪成本可能高達千萬元，因此背後的利益可能破億，不太像一般互看不順眼、或只是單純為了某事不滿對方的仇恨。

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犯罪成本可能達千萬

背後利益推估上億元

廖宗山說，案發後警方收到許多情資，但必須有證據，逮到相關人才能釐清傳言，不過以他的經驗，他認為「黑吃黑」的機會很大。

殺手狙殺林士傑的犯罪手法縝密，不只布局二輛轎車、一台機車逃亡、槍手開槍的時間只有八秒，還有滅證手法、隱匿槍手身分，如果「口罩男」是障眼法，這必須要有一定的財力、人力才能做到這種程度，所以手法不像是地方角頭所為，看起來比較像外省掛大型幫會的手法。

廖宗山說，去年發生在桃園的槍殺案，「黑人家族」老大郭信一遭槍殺事件，這次林士傑槍殺案的手法就與郭信一類似，目前也郭案列為偵辦林案、研判偵查方向的一項參考。

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