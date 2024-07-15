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動機仍不明......FBI：暗殺川普槍手為「孤狼式犯案」

聯邦調查局14日表示，庫克斯（見圖）為「孤狼式犯案」，目前仍在追查犯案動機，僅知使用的AR-15半自動步槍是由父親合法購買。（路透）

聯邦調查局14日表示，庫克斯（見圖）為「孤狼式犯案」，目前仍在追查犯案動機，僅知使用的AR-15半自動步槍是由父親合法購買。（路透）

2024/07/15 09:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日前往賓州出席競選活動時遇刺，震驚國際，現場同時還有1名川普支持者身亡、2人重傷。犯案槍手已確認為20歲的庫克斯（Thomas Matthew Crooks），他當場被特勤局幹員擊斃；美國聯邦調查局（FBI）14日指出，庫克斯為「孤狼式犯案」，目前仍在了解犯罪動機，已知犯案使用的AR-15半自動步槍是由父親合法購買。

綜合外媒報導，FBI副局長阿巴特（Paul Abbate）14日指出，目前執法人員正在了解庫克斯的個人背景、日常活動及社群媒體形象，但他的社群媒體檔案中不包含威脅性語言，也沒有發現任何精神健康疾病史，目前尚未發現任何可能威脅。

阿巴特表示，庫克斯使用的是他父親合法購買的AR-15步槍，調查人員正在調查庫克斯是如何取得他父親的步槍。此外，庫克斯的車上還藏有「爆炸裝置」，FBI也正在調查。

FBI匹茲堡（Pittsburgh）辦事處負責人羅傑克（Kevin Rojek）提到，庫克斯是孤狼式犯案，目前正在努力破解庫克斯的手機權限，試圖獲取更多關於犯案動機的資訊。

據了解，庫克斯住在此次集會南邊的匹茲堡郊區一帶，庫克斯性格孤僻、在高中時曾被霸凌，高中同學認為他是個「十分安靜的人」。庫克斯2022年從匹茲堡郊區的貝塞爾公園中學（Bethel Park High School）畢業後，在當地一家護理中心擔任飲食工作助理，針對庫克斯是暗殺行動的槍手一事，護理中心人員感到十分震驚。

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