中彈抽菸忍痛直播「網紅日常的紙筆」

「館長」陳之漢昨遭槍手狙擊，右手、右腳中彈，他遇襲後本能地翻出車外，忍痛當場開直播。（記者吳仁捷翻攝）

2020-08-29 05:30:00

〔記者吳仁捷、陳薏云／新北報導〕網紅「館長」陳之漢昨遭槍手狙擊，右手、右腳中彈，他遇襲後本能地翻出車外，忍痛當場開直播，引發熱議；這場直播迄昨晚11時，觀看次數已達193萬，以及3.2萬則留言。凡槿（廣告小妹）臉書發文認為，館長的職業就是網紅，他的後續直播，看在任何公關和行銷眼裡，都是正確決定。

不到一天瀏覽破193萬

館長中彈當下，要求助理開直播，8分鐘影片，可見他痛到吼叫之餘，強忍痛苦邊抽菸邊喊話，「不幸我死的話，一定要傳承我的精神…」，不少網友十分讚許，也有少部分酸民對此發言。

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直播過程中，館長雖哀號，卻不忘抽菸並向鏡頭喊話，當時雖深夜，仍瞬間湧入數萬人觀看，引發網友熱議，直說「都中彈了還開直播，太狂了！」

立委王定宇po臉書表示，有人問，中槍怎麼還開直播交代萬一的後事，直播其實就是他日常習慣的「紙筆」，時代不同、工具、習慣不同而已。

PTT鄉民女神黃拉結說，中3槍然後忍痛開直播補尼古丁還冷靜講話講那麼久，不得不說館長真是條漢子。

廣告小妹稱，館長在她眼裡，作為資方，實在不怎麼樣，但他是個敬業的網紅，被開槍後立即直播，是敬業的表現。這曝光量，可以穩坐一星期的排行榜。他有付出相對應的成本和代價，換來這海量曝光。

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