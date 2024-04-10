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女揹「8條通」叫男友載送「埋包」販毒 製造斷點仍落網被訴

黃女將毒品藏放變電箱旁，不與買家接觸刻意製造斷點。（警方提供）

黃女將毒品藏放變電箱旁，不與買家接觸刻意製造斷點。（警方提供）

2024/04/10 14:07

〔記者許國楨／台中報導〕因詐欺、毒品等案身揹8條通緝的黃姓女子，逃亡期間涉嫌在網路張貼廣告，招攬客源販毒，事先收取購毒款項後，由男友開車載她到偏僻路段變電箱等處藏放毒品「埋包」，再聯絡客人取貨，刻意製造「斷點」企圖規避查緝，但仍被警方循線查獲，檢方在昨日依毒品罪偵結起訴。

台中市第二分局日前在臉書、Telegram（飛機）等社群平台巡邏時，發現有藥頭以化名隱匿在網路張貼廣告，招攬客源販毒，經查證確認身分是34歲黃姓女子，且發現黃女涉及8起詐欺、毒品等案件，遭中檢、桃檢、竹檢以及彰檢通緝，其中涉及毒品案件，已被法院判刑7月確定，逃亡期間為籌措跑路費，鋌而走險販毒。

警方鎖定黃女跟蒐期間，查出黃女會先要求客人匯款購毒，再利用聲稱不知情男友駕駛轎車載送四處「埋包」，將毒品藏在台電變電箱、中華電信設備箱等較偏僻路段隱密地點，離開後通知買家自行前往取貨，交易過程中不見面、不直接經手，刻意製造「斷點」，藉此躲避警方查緝。

案經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，警方經多日跟監見時機成熟，持搜索票前往黃女住處收網抓人，除當場逮捕黃女，也查扣安非他命7包、毒梅錠4顆、大麻1包、吸食器、分裝袋及電子磅秤等證物，訊後除將黃女解送歸案，同時移送法辦，而檢方也在昨日依毒品罪偵結起訴。

第二分局長周俊銘表示，身揹8條通緝罪名的黃嫌自以為設下層層「斷點」就能逍遙法外，但犯案過程仍遭警方蒐證，終究逃不過法律制裁，而製造、運輸及販賣毒品，依毒品分級程度處罰，最重可處死刑或無期徒刑，呼籲民眾勿因一時貪念販賣、走私毒品，以身試法，警方將持續刨根溯源，斷絕一切毒品來源。

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黃女犯案過程被警方蒐證。（警方提供）

黃女犯案過程被警方蒐證。（警方提供）

警方循線到黃女住處逮人。（警方提供）

警方循線到黃女住處逮人。（警方提供）

警方查扣的安非他命等毒品證物。（警方提供）

警方查扣的安非他命等毒品證物。（警方提供）

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