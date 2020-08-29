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    首頁　>　社會

    槍來自死人、請王牌雙律師…10大疑點 館長中彈恐不單純

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    2020-08-29 05:30:00

    〔記者吳仁捷／新北報導〕無業毒蟲劉丞浩持槍埋伏，近距離朝「館長」陳之漢開3槍，他雖稱只是私怨引發，但全案疑雲重重，尤其無業的他，何來管道與能力取得黑市價上看20萬元的「沙漠雛鷹」以色列制式手槍，又何來重金於犯後立聘王牌雙律師陪訊，以及他台北住處附近有多家健身房，為何刻意到距離遠的新北市林口區入會健身？至少有十大疑點令人深覺不對勁、不單純，正由辦案人員釐清中。

    劉嫌初訊時稱，黑槍是死去友人寄放，此一供詞早已是道上找人開槍說明槍源的「標準答案」。江湖人士常笑說，此說幾乎已是「槍枝有人提供，但我不告訴你」的代名詞。

    無業男 財力雄厚

    劉嫌投案後，不僅找雙律師陪同，其中一位還是有法官、檢察官資歷的女律師，目前是知名律師事務所的執行長；他哪來的財力委聘雙律師？且其中一位是王牌律師。

    民代指絕非僅警告

    前立委黃國昌也點出5項疑點，包括劉嫌「本有會員資料何需肉搜」、「住台北遠赴林口入會健身」、「短期內立即製造衝突退費」、「道上手法開槍四肢警告」、「立即親赴警局投案」等；黃國昌PO出案發當時監視器畫面，指畫面清楚呈現，歹徒連開數槍絕非只是警告。

    民進黨新北市黨部主委何博文也說 ，為了一個讓人感覺不成比例的原因，幹下槍擊阿館案，勢必震驚社會，對照收錢辦事、犯案後迅速投案，交代動機，受人教唆的小弟犯案模式也常是如此。

    投案卻拒解鎖手機

    檢警專案小組也有人存疑，若劉嫌真的獨力犯案，犯後馬上投案及交代動機，那為何他拒絕解鎖個人手機；此部分亟待科技偵查人員來破解釋疑。

    館長憂遭統派開槍

    還有，館長自己也感覺不對勁，近日在直播中透露，憂心遭統派人士開槍，未料一語成讖。資深警探質疑，從劉嫌一開始跑去林口遠地入會健身、接著性騷擾、要求退費等種種過程，不排除是一整套的謀畫，要說背後沒有藏鏡人，實在很難解釋為何會有如此多令人費解的疑點。

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