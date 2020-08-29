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    手術前阿館頻問：我還能運動嗎？

    槍手劉丞浩衝上前，雙手握槍，朝館長射擊，姿勢標準，不太像新手。 （記者吳仁捷翻攝）

    槍手劉丞浩衝上前，雙手握槍，朝館長射擊，姿勢標準，不太像新手。 （記者吳仁捷翻攝）

    2020-08-29 05:30:00

    〔記者陳薏云、周敏鴻、周湘芸、溫于德／綜合報導〕「館長」陳之漢中槍後送醫開刀，身為健身達人、經營健身房的他，對自己傷況甚為憂心，入院時多次焦急詢問「我還能運動嗎？」歷經7小時手術後，林口長庚醫院副院長簡榮南及主刀醫師周應照表示，傷勢未中要害。周應照說，他有信心復原到「往100分狀況發展」，依經驗法則，有機會在6個月恢復運動正常。

    網路紅人 是非也多

    陳之漢自2016年起，以敢怒敢言風格，在臉書、電玩直播圈走紅，近年經營直播頻道、健身房事業及聯名產品等，網路人氣高，許多政治人物都找他直播宣傳，他也常在直播中評論時事；因個人好惡明顯、講話直白，惹來不少爭議，和藝人吳宗憲等官司仍訴訟中。

    陳之漢就讀國小一年級時父逝，家境拮据，19歲進入海軍陸戰隊簽下志願役，自認遭長官不公平處分後結束3年半軍旅生活，2014年成立健身館，事業起步。他直播時常夾雜「三字經」等語助詞，累積大批「館粉」支持，2017年在新北市林口區創立成吉思汗健身房，短短3年在新北拓展5家分店（含林口旗艦店），並將插旗台中，即將於9月開分館。

    2018年間陳之漢與當時的高雄市長參選人韓國瑜合體直播，營造很好的宣傳效果，被認為是韓國瑜「上位」推手之一，隔年因為韓國瑜直攻總統大位、未兌現與高雄市民的承諾，敢言的「館長」在直播中表態「為了挺錯人道歉」，後多次批評國民黨要角，為此被質疑遭民進黨「收買」，他數度澄清「對人、對事，不對黨」。

    「館長」去年和時任立委的黃國昌舉行「反紅媒」遊行，他曾表示，因反共言論而損失上千萬元工商合作機會，「但為了台灣，可以不賺錢！」

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