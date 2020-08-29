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    首頁　>　社會

    埋伏3小時3秒開3槍 警追藏鏡人

    劉嫌持制式槍，槍擊館長陳之漢。（記者吳仁捷翻攝）

    劉嫌持制式槍，槍擊館長陳之漢。（記者吳仁捷翻攝）

    2020-08-29 05:30:00

    埋伏健身俱樂部前行凶

    〔記者吳仁捷、陳薏云、王定傳／新北報導〕網紅「館長」陳之漢昨凌晨離開自家成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店時，遭劉丞浩近距離開3槍，陳痛得從車上翻落倒在地上哀號；劉投案辯稱不滿館長直播時嗆聲他性騷擾，同時不堪被網友肉搜、霸凌。但因他的制式槍彈來源待查、對諸多案情的疑點語帶保留，加上館長曾在臉書憂心遭統派人士開槍，檢警不排除幕後有人教唆，擴大偵辦中。

    稱不滿性騷擾案遭肉搜

    新北地檢署以劉嫌涉案重大，有逃亡和串滅證之虞，或再度加害被害人的可能性，向法院聲請羈押禁見獲准；劉被押解至新北地院途中，一名「館粉」對他揮拳洩恨，劉嚇到扭頭閃躲，法警見狀趕緊制止。

    劉丞浩收押前 被館粉扁

    館長昨凌晨2時22分由司機、2名助理陪同離開林口旗艦店，埋伏在外的23歲劉嫌竄出，朝剛坐上車的對方開槍，不到3秒迅速逃離，館長從車上翻倒在地，忍痛與助理討論，槍手就是曾性騷擾他的劉嫌。館長待救時，開直播稱：「如果這次我不幸死了的話，請大家一定要傳承我的精神，照顧我一家妻小、母親…。」經檢傷他右手臂遭子彈貫穿後，再擊中右大腿，另有一槍打中右大腿造成粉碎性骨折，還有一槍中右小腿。

    館長中彈 開直播託老小

    劉犯案前從台北內湖港墘路搭計程車到林口，買了3罐啤酒喝下壯膽，坐在小黃內近3小時，之後下車守在店旁草叢，開槍後搭原車到文化派出所投案。因他犯案時就被認出身分，不符自首要件。

    犯案時露相 不符自首

    劉由委託的兩名律師陪同才接受偵訊，辯稱動手的原因包括遭館粉肉搜、霸凌等，但警方未發現他有被肉搜。

    警政署長陳家欽昨晚到林口警分局主持專案會議。陳表示，對犯案動機及槍枝來源會究辦到底，目前不排除任何可能、不預設立場，會加緊腳步釐清案情，向社會完整說明。

    館長本月16日直播指出，2週前被一名男客人性騷擾，對方拉住他的手、毛手毛腳挑釁：「就看你來的啊，讓我摸一下啊，你就讓我摸一下嘛！」過程讓他感到不舒服，手跟胸部幾乎被摸透；劉則辯稱館長加油添醋。

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