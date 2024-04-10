兒抽脂成植物人父開記者會討公道 醫美診所求償2800萬二連敗

18歲男大生到醫美診所抽脂發生缺氧性腦病變，送醫成了植物人，家屬開記者會抨擊，醫美診所認為損害名譽求償2800萬，高院仍判診所敗訴。（記者楊國文攝）

2024/04/10 14:16

〔記者楊國文／台北報導〕一名18歲留美的徐姓男大生到知名醫美診所進行下巴抽脂整型手術，不料，麻醉後竟陷入昏迷，緊急送台大醫院治療，徐父在北市議員陪同下召開記者會，質疑「手術當天沒有麻醉醫師在場」等情事，兒子接受麻醉手術後因缺氧性病變傷害成植物人，遭醫美診所提告所言損害商譽，求償2800多萬元，一審判醫美診所敗訴；上訴後，高等法院認定家屬所言屬實，且是可受公評之事，仍判醫美診所敗訴。可上訴。

本案源於徐姓男大生2018年5月到北市某知名醫美診所進行雙下巴抽脂手術，麻醉後，男大生然發生缺氧性病變而昏迷，經送往台大醫院治療救回一命。

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徐父在市議員陪同下召開記者會，指控兒子到醫美診所接受麻醉手術後，受有缺氧性病變的傷害變成植物人，事故發生後未向家屬說明病情，還屢次拒絕提供病歷，因此不得已向市議員和衛生主管機關求助。徐父還質疑，兒子接受醫美諮詢時，是由不具醫師資格的人員負責諮詢，手術當天並無麻醉醫師在場，簽立手術及麻醉同意書時仍未成年，未經法定代理人簽名等。

不過，醫美診所認為，徐姓男大生因體質關係，在麻醉後發生休克，經急救後轉送台大醫院治療，該醫療過程並無違反醫療常規，徐父委託律師、市議員召開記者會發表不實言論，已侵害診所負責人、診所名譽及商譽，對徐父求償2871萬多元。

台北地院審理認為，徐父多項說法屬事實陳述，未侵害醫美診所名譽，判醫美診所敗訴。

全案上訴後，高等法院指出，記者會指稱「徐姓男大生由不具醫師格的護理師郭女出面，做諮詢診視」、「手術當天無麻醉醫師在場」「遲延3小時才將徐同學送到台大醫院」等說法，均屬事實陳述，屬可受公評之事，醫美診所也因有多項疏失，被北市衛生局裁罰，因此徐父說法並無錯誤，也非謠言，徐家對診所相關人員提起訴訟，應認定有相當理由，並無侵害醫美診所名譽，仍判診所敗訴。

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