新埔阿婆被撞陷入昏迷 機車騎士涉嫌酒駕

林男涉嫌酒駕，撞飛過馬路的阿婆後「犁田」衝撞對向汽車後引發火警。（警方提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/24 12:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮中正路昨天下午4點20分發生的林姓機車騎士撞飛陳姓阿婆，連人帶車「犁田」引發火燒對向Lexus百萬汽車事件，經警方初步調查，林男抽血後換算呼氣的酒測值高達每公升1.15毫克，已經遠超過法定容許的標準，涉嫌酒駕釀禍。

不過警方表示，目前林男的全身燒燙傷面積高達50%，後續已經轉送入住林口長庚醫院的燒燙傷加護病房內，必須等待林男傷勢穩定才能實際進行筆錄釐清事發的原因和經過。

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至於無辜被撞的陳姓阿婆，其子說她到院後1小時內昏迷指數就只剩下3。醫院說明她的腦部遭受到嚴重撞擊，即使手術，之後也可能將成植物人，從目前的生命徵象研判醒來的機會渺茫，家屬也陷入天人交戰考慮是否該放手。

警方說，正因為事故雙方當事人的病況都很嚴重，所以偵辦進度暫時無法推進。但是初步了解，被撞飛的阿婆跟兒子和女兒一起住，其中43歲的女兒是唐氏症患者，平時都由阿婆照料，家境上不算太好過，他們已經透過里鄰長啟動急難救助的機制，未來派出所也會視需要給予關懷和幫助。

阿婆兒子鍾先生直言，母親事發當下正在橫越馬路，依照其生活作息，應該是要正準備去田新重劃區走路運動。

他說，母親長年照顧生病的妹妹，平時行事都很謹慎，事發現場就在他們家門前，距離斑馬線還有段距離。發生這樣的事情沒有人樂意見到，網路上的酸言酸語對他們家屬來說是另一種割心之痛，特別母親還在生死關頭中掙扎，請大家給他們更多的同理心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男涉嫌酒駕，撞飛過馬路的阿婆後「犁田」衝撞對向汽車後引發火警。（警方提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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