向友人買車牌開上路 竟是失竊贓牌雙雙被送辦

沈男酒駕被扣車牌，向友人買牌竟是失竊贓牌，一起被警方送辦。（讀者提供）

2024/03/21 08:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名沈姓男子因酒駕被扣牌，竟花4千元向鄧姓友人購買車牌，不料他開車上路被警方攔下，竟是鄧男偷來的失竊贓牌，2人一起被警方依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，方姓民眾停放在鳳山區保成一路上汽車2面車牌遭竊，巡佐王拾穗、警員連庭立、林詠昇大前天巡邏行經鳳山區善和街時，發現1部汽車懸掛車牌十分眼熟，正是失竊車牌。

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警方為避免打草驚蛇，一路尾隨其後，等到車輛靠路邊停車，趁沈姓駕駛下車之際，立即上前盤查，沈男見警一臉驚訝，稱自己酒駕被扣牌，為了能夠再開車，只好跟朋友「借」車牌來用，以4000元價格向友人購買兩面車牌。

不過沈男一臉困惑，不知道竟是失竊車牌，警方先將他帶返所查證，經被害人確認無誤後領回車牌，沈男無奈表示真不知情，警訊後將沈男依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方事後通知沈男的鄧姓友人（36歲）到案說明，坦承偷竊車牌，變賣給不知情的沈男，警訊後昨將他依竊盜罪嫌送辦。

鳳山分局呼籲民眾懸掛他車號牌行駛道路上，已觸犯道路交通管理處罰條例，而竊取車牌更涉嫌刑法竊盜罪，提醒民眾如因超速或酒駕被吊扣車牌，不要心存歹念下手行竊，以免一錯再錯。

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