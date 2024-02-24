歹誌更大條！車子被吊扣 買「客製化車牌」上路

車主因酒駕車牌被吊扣，竟異想天開在網路上買「客製化車牌」上路。（讀者提供）

2024/02/24 09:36

〔記者蔡清華／高雄報導〕鳳山分局員警巡邏見路邊一部自小客車違停，一查竟然懸掛失竊車牌，還在乘客身上查獲毒品咖啡包及K盤，經查，車主因酒駕車牌被吊扣，竟異想天開在網路上買「客製化車牌」上路，全案依偽造特種文書罪、毒品危害防制條例送辦。

南成派出所員警22日10時，巡邏行經鳳山區五甲二路時，見一部白色自小客車臨停於紅線，查詢該車車牌竟顯示為「失竊車輛」，駕駛王姓男子（29歲）一臉不可置信的說「這台是自己的車，怎麼可能是失竊車輛」，經警方再次查詢車身號碼比對，王男才坦承因為酒駕被扣牌所以才在網路上買「客製化車牌」，以為這樣能安心開車上路，卻客製到一張失竊車牌。

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警方盤查的過程中，又在汽車中央扶手發現K盤，莊姓男乘客（28歲）承認是他的，並從口袋發現毒品咖啡包等物，警方將王姓駕駛、莊姓乘客帶返所製作筆錄全案依偽造特種文書罪、毒品危害防制條例送辦。

警方提醒，汽車號牌屬特種文書，擅自偽造、變造車牌並懸掛於車輛行駛道路上，不僅觸犯道路交通管理處罰條例，更會觸犯刑法，違反偽造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑，切勿貪圖方便而觸法。

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警方還在乘客身上查獲毒品咖啡包及K盤。（讀者提供）

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