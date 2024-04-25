獨家》才藝教室負責人竟是偷拍狼 至少2學童受害

警方將才藝教室范姓負責人移送地檢署偵辦。（記者陸運鋒攝）

2024/04/25 14:41

〔記者陸運鋒／台北報導〕新北市一間才藝教室范姓負責人，日前涉嫌偷拍授課的學童如廁，因此遭到警方拘提送辦，但因當時證據不足，檢方複訊後以2萬元交保，不過，警方近日還原查扣的相機檔案後，驚見至少有2名學童受害，昨晚再度發動搜索將范嫌拘提到案，查扣其他相關證物，稍早移送偵辦。

據瞭解，在永和區私設才藝教室的65歲范嫌，日前在臉書上招生，而家長看到訊息後，想讓孩子培養其他興趣，於是報名參加課程，但范嫌卻趁學童如廁時持相機偷拍，而家長聽聞孩子反映後，氣得向警方報案。

請繼續往下閱讀...

據查，范男在3月底時遭學童家長提告偷拍，警方報請檢察官指揮偵辦後，持拘票、搜索票將其拘提到案，查扣手機、相機及電腦等相關證物，詢後依兒童及少年性剝削條例送辦，但范嫌堅決否認犯行，且檢警當時未發現相關影像，檢察官復訊後，法院裁定2萬元交保候傳。

據悉，警方在這段期間，持續還原相機記憶卡影像，直到近日查出還有1名被害學童，昨天再度報請檢察官指揮，持拘票、搜索票將范嫌拘提到案，並查扣新添購的手機、相機等證物。

警詢時，范嫌這次才坦承有偷拍行為，但稱照片僅是自己觀賞，並沒有散布或是販售行為，警詢後，將范嫌依妨害秘密、妨害性隱私、兒童及少年性剝削條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦，將擴大清查有無其他受害學童。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法