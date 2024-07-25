台北大貨車基隆路打滑失控轉圈 2駕駛送醫

大貨車打滑失控撞到中央分隔島交通號誌桿，波及對向1輛汽車，警消據報到場處理。（記者邱俊福翻攝）

2024/07/25 10:04

〔記者邱俊福／台北報導〕颱風來襲，夾帶一夜的強風豪雨，台北市信義區今天一早發生一輛大貨車行經基隆路二段時，突然打滑失控，不僅於路中轉圈滑行，還因撞擊中央分隔島的車道預告標誌桿，造成標誌桿掉落砸到對向一輛汽車，大貨車駕駛因此受傷送醫。轄區台北市警信義分局交通分隊據報到場經酒測，2駕駛皆沒有飲酒，至於詳細肇事責任歸屬，將進一步調查釐清。

警方調查，今天上午7時許，一輛由22歲鐘姓男子駕駛的大貨車，沿基隆路二段南往北直行時，疑因車輛突然打滑，鐘男急踩煞車後，造成大貨車失控，先撞擊中央分隔島的車道預告標誌桿，導致標誌桿掉落，砸到對向基隆路二段北往南直行的一輛汽車右前車頭。

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大貨車肇事後，失控在路中間轉圈後才停止，險象環生，幸未再波及其他人、車。轄區警方據報到場處理，發現大貨車擋風玻璃、左前車頭嚴重毀損，駕駛鐘男因頭部撕裂傷、腳部挫傷，送往北醫救治，目前意識清醒無生命危險，而被波及的汽車擋風玻璃、車頭嚴重毀損。

警方提醒，雨天視線不佳，路面濕滑，行駛中切勿超速，遇有轉彎路段務必提早減速，避免車輛因打滑發生意外事故。

大貨車擋風玻璃、左前車頭嚴重毀損。（記者邱俊福翻攝）

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