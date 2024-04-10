選址中的新北防災教育科技體驗館 將引入AR、VR建置5大主題館

新北市府規畫設置「防災教育科技體驗館」，選址尚要考量交通、面積、民意等因素，進度受矚。圖為體驗館完工內部示意圖。（新北市消防局提供）

2024/04/10 13:59

〔記者黃子暘／新北報導〕提升民眾防災知識，有助降低災害衝擊，新北市府規畫設置「防災教育科技體驗館」，選址尚要考量交通、面積、民意等因素，進度受矚；消防局長李清安今（10）日市政會議「普拉斯（plus）宜居新北城」專案報告指出，新北的體驗館規劃設置5大主題館，運用AR、VR技術、4D劇院、實際體驗等項目提升親子消防知識，同步可促進國際災防教育互動。

李清安指出，消防局前瞻專案實體建設部分，預計今年起至2027年將再增設8個分隊廳舍，加強消防量能，體驗館則規劃「天然災害體驗館」、「4D魔幻劇場」、「消防安全主題館」、「職人挑戰館」、「Fire Baby Chief」5大主題館共18個細項提供民眾使用，除了成為親子休閒、教育場域、新北特色遊憩亮點外，也盼促進國際災防教育互訪與知識交流。

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體驗館原定選址於新莊頭前重劃區，因民意考量暫緩，三重區第二行政中心曾傳被納入選址考量。消防局減災規劃科長蔡豐駿指出，體驗館選址需通盤考量交通、面積、民意三項因素，盼可在捷運站周邊尋找面積夠大、民意認同處建設，並肩負串聯文教或觀光廊帶的任務；第二行政中心因許多局處規劃進駐，考量回歸行政核心而排除，頭前地區部分仍要聽取民意，其他地點若有符合考量條件就會去看。

蔡豐駿說，5大主題館引入4D劇場、AR與VR技術提供沉浸式體驗，介紹台灣的土石流、颱風、地震等災害，其中震災模擬部分可透過全景式環繞螢幕同步呈現指定場景，提供體驗者更實際的感受；體驗館除了必備的消防設備模擬操作體案，也納入時下流行的生存挑戰、密室逃脫遊戲，使親子了解生活周遭潛藏的致災因子，以及緩降機、滅火器等如何操作，也提供消防衣穿搭、搭消防車、消防體能訓練等體驗。

費用部分，蔡豐駿指出，初步規劃供民眾免費體驗，後續還會再做綜合性評估，若設施有收取清潔費、工本費需求，可能會再調整；目前已經與教育局談妥，未來落成將與新北市國中小合作提供學童進行防災體驗。

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