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花蓮強震》天王星大樓先救貓再開拆？ 內政部說話了

花蓮天王星大樓今（11）日拆除第7天，有不少愛貓人士希望暫停拆除，內政部國土署長吳欣修今在行政院會後記者會表示，天王星大樓依法必須拆除，民眾如需進入取回財物或是貓咪，指揮官會判斷情況後暫停拆除作業一段時間，待民眾取回後再繼續。（記者花孟璟攝，本報合成）

花蓮天王星大樓今（11）日拆除第7天，有不少愛貓人士希望暫停拆除，內政部國土署長吳欣修今在行政院會後記者會表示，天王星大樓依法必須拆除，民眾如需進入取回財物或是貓咪，指揮官會判斷情況後暫停拆除作業一段時間，待民眾取回後再繼續。（記者花孟璟攝，本報合成）

2024/04/11 13:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮天王星大樓今（11）日拆除第7天，但有不少愛貓人士衝到拆除現場希望暫停拆除，、先救貓，現場一度發生衝突。內政部國土署長吳欣修今在行政院會後記者會表示，民眾想要找貓，也需要現場判斷，提供短暫時間進入；如果真的沒辦法，還是要考慮公共安全。

天王星大樓今開拆現場，由於愛貓人士PO文「麻煩大家打電話去罵」，因此有不少人衝到拆除現場，天王星大樓主委王貞云承受巨大壓力，在現場崩潰痛哭、頭部撞地吐血，哭著說！「請大家不要只在乎貓」，如拆除停止「災民有錢拆房嗎」？王貞云最後被警方叫救護車送醫。

對此，吳欣修表示，依照「建築法」第81條規定，傾頹或朽壞而有危害公共安全的建築物，應限期拆除。天王星大樓對公共安全有立即危害，指揮官才會判斷拆除，因為涉及民眾財物，民眾如需進入取回財物或是貓咪，指揮官會判斷情況後暫停拆除作業一段時間，等專業人士確認，做好支撐後，民眾可返回拿取財物。

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