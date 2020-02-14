為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

警：強制工作有嚇阻力

警方認為，強制工作對心存僥倖的車手來說，有一定的嚇阻力。（記者邱俊福翻攝）

警方認為，強制工作對心存僥倖的車手來說，有一定的嚇阻力。（記者邱俊福翻攝）

2020-02-14 05:30:00

〔記者邱俊福／台北報導〕大法庭昨天裁定詐欺車手可強制工作，主導打詐的刑事警察局高階警官均表樂觀其成，認為詐騙集團成本低、獲利高，能輕易吸收車手、收簿手等下線，且再犯率非常高，若法院判決有罪，還可令他們強制工作，作業時間最長可達四年半，等於又多了一道程度不輕的處罰，這對心存僥倖的車手來說，絕對具有一定嚇阻力。

刑事局警官表示，過去，詐騙集團因刑責低、獲利豐厚，非常猖獗。二○一七年四月十九日「組織犯罪防制條例」修正，將詐術也列入「組織犯罪」後，因刑責加重，已產生一些遏阻效果。

警官說，未來符合要件的車手，遭判刑確定之後，還恐被宣告先要強制工作，再服刑期，等於實際增加了他們的刑責，相信也有實質遏阻性。警方今後會加強宣導，讓原本心存僥倖、想當車手的民眾，知悉被逮後，不僅有刑責，還可能會被判決強制工作，加大參與犯罪的嚇阻效果。

警方統計，前年查察詐欺集團，逮捕車手高達七三八○人，破獲國內機房六十一件、逮捕四六四人；去年查獲更多，共逮捕車手九四九四人，以及破獲國內機房七十四件、逮捕三九六人，顯示詐欺犯罪破獲數與逮捕人數持續增加，也可見仍有不少民眾禁不起利誘或遭誤導，參與詐欺集團犯罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大法庭首件刑事裁定：矯治詐欺車手 可強制工作
2020-02-14 05:30

大法庭首件刑事裁定：矯治詐欺車手 可強制工作
學界看法／激辯4小時 2:2相持不下
2020-02-14 05:30

學界看法／激辯4小時 2:2相持不下
北台灣最美公園 雙北移居就選這裡

北台灣最美公園 雙北移居就選這裡
強制工作 最長得做4年半
2020-02-14 05:30

強制工作 最長得做4年半
四大基金為您投資防疫 增強抵抗力

四大基金為您投資防疫 增強抵抗力
社會今日熱門
2020-02-13 10:29

媽祖大道死亡車禍 腳踏車騎士慘遭油罐車輾死

2020-02-14 05:57

消防車擦撞大貨車翻覆 高市消防員1死4輕重傷

2020-02-13 20:12

慟！泰雅族口簧琴國寶鄭保雄 溪邊修水管溺斃

2020-02-13 19:52

千萬賓利衝進魚池 釣客跳池救回駕駛

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播