警：強制工作有嚇阻力

警方認為，強制工作對心存僥倖的車手來說，有一定的嚇阻力。（記者邱俊福翻攝）

2020-02-14 05:30:00

〔記者邱俊福／台北報導〕大法庭昨天裁定詐欺車手可強制工作，主導打詐的刑事警察局高階警官均表樂觀其成，認為詐騙集團成本低、獲利高，能輕易吸收車手、收簿手等下線，且再犯率非常高，若法院判決有罪，還可令他們強制工作，作業時間最長可達四年半，等於又多了一道程度不輕的處罰，這對心存僥倖的車手來說，絕對具有一定嚇阻力。

刑事局警官表示，過去，詐騙集團因刑責低、獲利豐厚，非常猖獗。二○一七年四月十九日「組織犯罪防制條例」修正，將詐術也列入「組織犯罪」後，因刑責加重，已產生一些遏阻效果。

請繼續往下閱讀...

警官說，未來符合要件的車手，遭判刑確定之後，還恐被宣告先要強制工作，再服刑期，等於實際增加了他們的刑責，相信也有實質遏阻性。警方今後會加強宣導，讓原本心存僥倖、想當車手的民眾，知悉被逮後，不僅有刑責，還可能會被判決強制工作，加大參與犯罪的嚇阻效果。

警方統計，前年查察詐欺集團，逮捕車手高達七三八○人，破獲國內機房六十一件、逮捕四六四人；去年查獲更多，共逮捕車手九四九四人，以及破獲國內機房七十四件、逮捕三九六人，顯示詐欺犯罪破獲數與逮捕人數持續增加，也可見仍有不少民眾禁不起利誘或遭誤導，參與詐欺集團犯罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法