大法庭首件刑事裁定：矯治詐欺車手 可強制工作

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2020-02-14 05:30:00

〔記者張文川／台北報導〕最高法院刑事大法庭去年七月成立以來，昨做出首件裁定，認為參加集團犯罪組織、又參與集團的加重詐欺犯行，同時觸犯組織犯罪防制條例「參與犯罪組織罪」與刑法「加重詐欺取財罪」的車手等被告，被法院依「想像競合犯、從一重」以加重詐財罪論罪科刑時，在「有預防矯治其社會危險的必要、且符合比例原則」範圍內，可由法院一併宣告刑前強制工作。本件裁定是採折衷的合憲解釋，以求既符合法理，又適應社會需要，同時方便實務運作。

組織犯罪防制條例規定，初犯參與犯罪組織應處刑前強制工作三年的保安處分，但若一人參與幫派組織並從事集團詐欺，同一犯行觸犯刑度較重的加重詐財罪（刑度一至七年），與較輕的參與犯罪組織（刑度六月以上至五年），法官以刑法五十五條「從一重處斷」依加重詐財論罪時，是否也應適用輕罪的犯罪組織而一併宣告強制工作，法院實務判決上出現歧異，見解不一致。

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台中市楊姓詐騙車手被起訴，二審台中高分院判刑之外，未同時宣告強制工作，最高檢察署不服，上訴至最高法院，並聲請提案至大法庭以統一法律見解獲准。

最高法院首件刑事大法庭案件由法官林靜芬承審主筆，最高檢察署由檢察官吳巡龍、蔡瑞宗蒞庭，大法庭上月十六日開庭辯論，邀請台大法律系教授林鈺雄、副教授薛智仁、政大法律系教授楊雲驊、許恒達等四人，提供法律鑑定意見。

刑事大法庭指出，本件爭議有兩種見解，「肯定說」認為刑法五十五條「想像競合犯、從一重論罪」不及於保安處分，依此認為應直接宣告強制工作；「否定說」則認為應採「罪刑法定原則」，因罪刑較輕的參與犯罪組織罪，已被加重詐財罪吸收，不能宣告強制工作。

大法庭昨天裁定採「修正的肯定說」，從文義與體系上解釋想像競合犯的刑罰，並依大法官五二八、四七一號釋憲案，採合憲性解釋，限縮組織犯罪防制條例的目的性，以求既符合法理，又適應社會需要，還能方便實務運作。

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