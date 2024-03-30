傻眼！民眾報案受困 高雄消防局出動2車救援「寵物牽繩」

消防人員獲報有人和寵物卡在石縫中，到場卻是寵物牽繩被卡住，現場以敲棒將牽繩拉出，但諷救援動物牽繩實在開了眼界！（民眾提供）

2024/03/30 09:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕臉書粉專「靠北消防3.0」有人貼上圖文，指高雄有消防人員出勤竟是救護「寵物牽繩」，勤務處理寫及「現場患者身高約2米，意識不清對痛沒反應，夾在石頭中，膚色橘色」，嘲諷高雄「暖過頭」，救援動物牽繩實在開了眼界，也引來網友留言「直接剪斷不行嗎？」

對此，消防局回應，接獲警方轉報有民眾及狗受困，即去電報案人進行報案內容確認，報案人亦表示有民眾及狗受困，遂依報案內容派遣人車前往。到達現場係寵物牽繩卡在石縫，現場指揮官基於為民服務立場協助民眾將牽繩解開，狀況解除後消防人車返隊。

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三民一分局表示，27日下午2點22分獲蔡女（28歲）報案，指在三民公園公廁旁寵物受困需要協助，正當員警聯繫動保處前往協助救援之際，蔡女又於2點42分許再次報案，指「人卡在石縫」，轄區十全所警網立即趕往處置；然十全所值班員警為求謹慎不敢大意，同時回撥電話確認女子需要協助的狀況，蔡女電話中表示自己與所飼養的寵物一同卡在石縫中無法脫困，值班員警瞭解後遂一併通報消防人員前往協助救援。

警消到場發現，蔡女與其寵物「狐獴」並無受困，僅是寵物的牽繩卡在石縫中無法取出，蔡女表示一時心急，未清楚說明狀況，感到相當抱歉。所幸警消到場後迅速排解狀況，幸為虛驚一場。

有民眾在粉專指出，要「靠北」溫暖的城市，會不會暖過頭，連基本判斷能力都沒有嗎？動物救援專線是1959、1959、1959，救護車載失眠的當計程車用就算了，消災車救動物就算了，這救援動物牽繩實在開了眼界。

民眾附上照片，消防勤務處理內容寫道，「現場患者身高約2米，意識不清對痛沒反應，夾在石頭中，膚色橘色，家屬表示剛剛就被夾在石頭中動彈不得，消防人員使用敲棒將石頭撬開後脫困，外觀無受傷，家屬感謝幫忙脫困後回收患者」，患者姓名寫上「寵物牽繩」，消防局不僅出動2輛車到場，從照片中可見消防人員手持敲棒，處理卡在石縫中的牽繩。

網友看到貼文，紛紛留言「這是認真的嗎？很滑稽欸」、「繩繩若康復出院，記得要合照報敘獎喔」、「高雄真是幽默風趣」、「真的是暖爆了」、「扯欸！暖過頭了吧」、「牽繩剪斷不行嗎？」、「一般的無機物救援！這已經是台灣消防隊頂天的誇了」、「看到牽繩最後沒事，一切辛苦都值得了」、「是腦袋卡住還是牽繩卡住？」、「受理的人很誇張」、「好扯！不可能是真的吧」，也有人認真寫到，「無故撥打消防機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護等情事，依消防法第36條規定，已提高至新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰 」。

消防人員的救援處理內容寫著救援寵物牽繩，還指身高2米、意識不清對痛沒反應，讓網友看了驚呼「認真的嗎」。（擷取自FB粉專「靠北消防3.0」）

消救人員出勤竟是救援「寵物牽繩」。（民眾提供）

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