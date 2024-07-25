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殉職警黃瑋震颱風天公祭 千人送行淚崩：任務結束一路好走

新北市警察局今天不畏颱風天風雨，為因公殉職的警員黃瑋震舉辦公祭，上千人為他送行最後一程，並由覆旗官在其棺槨覆蓋警旗、國旗，表彰其冒險犯難的功績。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局今天不畏颱風天風雨，為因公殉職的警員黃瑋震舉辦公祭，上千人為他送行最後一程，並由覆旗官在其棺槨覆蓋警旗、國旗，表彰其冒險犯難的功績。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/25 18:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重警員黃瑋震執勤時遭毒蟲毒駕撞死因公殉職，各界都感不捨，今天颱風天不畏風雨舉辦公祭，警政署長張榮興頒贈行政院楷模獎章、新北市長侯友宜頒發褒揚令，並由覆旗官在其棺槨覆蓋警旗、國旗，表彰其冒險犯難的功績。公祭中同袍們淚崩「瑋震任務結束、一路好走」，讓人鼻酸。

新北市警三重分局警員黃瑋震13日凌晨巡邏時，不幸遭毒駕嫌犯黃國維撞傷，送醫傷重回天乏術，不幸因公殉職，得年28歲，震驚社會，今天舉行公祭，警察局長廖訓誠、副局長張錦成、林新晃、督察長林故廷、立委林淑芬、李坤城、新北市議員黃桂蘭、陳啟能、李余典、邱婷蔚、陳世軒、三重分局長黃國政、警監督察黃南山等人及義警、義刑、民防、義交代表上千人送他最後一程，場面隆重。

據了解，黃瑋震是高雄人，受姑丈鼓勵投考警專，畢業分發至三重警分局厚德派出所服務至今，胞弟見黃瑋震從警，也報考警察，同在三重分局任職，黃瑋震是同仁眼中的好警察，熱心助人，常關懷轄內弱勢民眾和幫助迷路長者回家。

司儀介紹黃員生平事蹟，家屬也播放他愛家、愛妻兒、投入工作的生平影帶，讓家屬、參與公祭者悲痛落淚，眾人都紅了眼眶。

今天公祭會場各界弔唁人士、團體絡繹而至，不少市民冒著風雨自發前來，他的同事們在公祭會場列隊，哭著送他最後一程，祈願黃員在天之靈保佑遺孀、幼子及警察弟兄，執勤時都能平安順利；黃瑋震靈位將入祀警政署警察公墓，享有公家祭祀、後人緬懷。

新北市警察局今天不畏颱風天風雨，為因公殉職的警員黃瑋震舉辦公祭，上千人為他送行最後一程。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局今天不畏颱風天風雨，為因公殉職的警員黃瑋震舉辦公祭，上千人為他送行最後一程。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局今天不畏颱風天風雨，為因公殉職的警員黃瑋震舉辦公祭，上千人為他送行最後一程。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局今天不畏颱風天風雨，為因公殉職的警員黃瑋震舉辦公祭，上千人為他送行最後一程。（記者吳仁捷翻攝）

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