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老公昔日情人誆藏私生子舊情復燃 老婆反擊求償百萬

老公昔日情人誆藏私生子舊情復燃，老婆反擊求償百萬。（情境照）

老公昔日情人誆藏私生子舊情復燃，老婆反擊求償百萬。（情境照）

2024/03/30 09:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚21年的新竹陳姓婦人指控，先生的昔日情人6年前突然說當年曾與先生生下一子，二人因此舊情復燃，固定到摩鐵床戰，然而先生卻從未見過私生子，懷疑舊情人騙他，雙方鬧僵，陳女才知遭枕邊人背叛，憤而向小三求償百萬，新竹地院判賠40萬。

結婚21年的陳女說，數年前先生林男突收到張姓前女友訊息，聊天過程中，二人發現彼此皆居住竹東，張女便主動邀請夫妻到家中聚餐，她也知道二人曾為情侶關係，惟事過境遷並不在意，且經過此次聚餐，亦與張女成為朋友。

6年前張女告訴林男，當年交往期間曾懷有身孕，並產下一子，生父就是林男，林男震驚之餘深感愧疚，遂表示將會好好彌補母子，當時起二人便開始有婚外情。每月約會至少2次外，二人與友人聚餐皆會互相以男、女朋友相稱，約會結束後便會前往汽車旅館或張女家中發生性關係，張女還會主動準備威而剛。

但詭異的是，林男從未見過孩子，甚至連照片都沒看過，不禁開始質疑張女係利用自己愧疚情感將其綁在身邊，因對此段不倫關係產生不信任，兩人遂發生爭執，張女便叫林男回歸家庭，不要再聯繫。

去年8月張女突向陳女坦承，跟林男曾有一段婚外情，陳女從未料到，竟有一日會遭受配偶及多年好友背叛，長達5年時間遭二人蒙在鼓裡，對突如其來之衝擊，久久不能回神，直至今日，每每回想起此事，身體及心理都感到無比痛苦，難以承受，憤而對張女求償100萬元。

張女則說，是林男一廂情願追求她，孩子是友人之子，與她以及林男均無血緣關係。還說林男擅自進入家中二度強暴她，她個性膽小，不敢將此事告知家人，強行隱忍至夜夜驚恐失眠，白日魂不守舍經常跌倒，甚至一度出現輕生念頭，至今仍需持續接受精神科治療。

法官調查，張女並未控告林男妨害性自主，且其住家1樓設有警衛室，閒雜人等不可能進出社區大門，法官就這部分不予採信，且根據二人簡訊，林男詢問張女「還有出血嗎、會痛嗎」，張女回以：「有一絲絲血，我去買藥擦了。」林男回「拍謝啦，太粗魯了」，張女「我心中早已不想性事。往後不要再發生。」顯示雙方親暱對話及互動往來，已逾越普通朋友間一般社交行為，最後判張女應賠償人妻40萬元。

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