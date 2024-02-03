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腥夫不拿錢回家卻送小三12萬項鍊 妻挺孕肚跪求不要離婚

高雄一名人妻挺孕肚跪求老公不要離婚，但老公仍執意跟小三在一起。（情境照）

高雄一名人妻挺孕肚跪求老公不要離婚，但老公仍執意跟小三在一起。（情境照）

2024/02/03 09:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄭姓女子懷孕9個月時，發現老公出軌，還送小三簡女價值12萬的寶格麗項鍊，鄭女挺孕肚跪求老公不要離婚，老公卻仍在她生產後拳打腳踢，甚至不付房貸和家用，鄭女一氣之下怒告小三求償30萬元，一審勝訴後，簡女不服上訴，但仍被二審法官認定侵害配偶權判賠。

判決指出，鄭女和老公劉男在2017年5月結婚，2022年3月，鄭女肚中懷著老二時，她發現丈夫與工作認識的簡女交往，甚至還送過一條價值12萬的寶格麗項鍊，鄭女為保有家的完整，挺著孕肚跪求劉男不要離婚，獲劉男首肯後，鄭女才安心待產。

豈料，鄭女生下老二後，劉男竟為了支應與簡女交往時產生的大量開支，從2022年4月起拒絕再給付孩子的扶養費、房貸等家庭生活費用，鄭女不甘心跟劉男爭吵，還被打到顏面挫傷、四肢瘀傷。

事後，劉男向妻子坦白，自己跟簡女已交往3年，簡女想要扶正，還拿出兩人的錄音，對話中，劉男抱怨簡女「可以不要動不動一直問我離婚的事，我很內咎，Just leave me alone」，簡女回他：「因為我看起來你們就是沒有要離婚，然後你要跟我分手啊。從那天打完炮，你就整個人消失」。

由於夫妻關係已回不去，鄭女於同年11月協議離婚，事後鄭女拿著老公給他的錄音檔跑去找簡女，簡女哭著說「絕對不會再介入妳跟他之間的婚姻，白紙黑字我也會寫」，但鄭女不放過她，提告求償30萬元；高雄簡易庭審理時，法官根據相關事證，認定簡女已侵害到鄭的配偶權，判她要賠30萬元。

簡女不服，認為鄭女平時住豪宅、開名車，假日時還年花60萬元養馬，且離婚時已拿到超過百萬元賠償金，自己不應該再多賠這筆錢，但二審法官認為，簡女確實已侵犯到鄭女的配偶權，且鄭女是從前夫身上拿到百萬元，與簡女侵權部分無關，因此判她須賠償30萬元，全案定讞。

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