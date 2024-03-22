19歲女當軍人小三上床挨告 養雞老父判連帶賠償25萬

19歲女牙醫助理被控和顏姓海軍士官婚外情，遭顏妻提告。（情境照）

2024/03/22 12:36

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名才就業不久的19歲黃姓牙醫助理，被控與顏姓海軍士官婚外情，遭妻子提告求償120萬元，法院審理認定兩人確有發生性關係介入婚姻，且黃女為未滿20歲之「限制行為能力人」，判決黃女國中畢業的養雞老父，也必須連帶賠償25萬元，可上訴。

判決指出，顏男妻子主張，2022年11月間，獲知老公與黃女多次在小吃部飲酒唱歌同歡，且有親暱的肢體接觸，先對兩人警告，但兩人仍暗中持續交往，憤而告上老公海軍服役單位，其夫被調查後因行為不檢被軍方開會決議汰除。

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顏妻見丈夫已難挽回，去年6月調解離婚，並對顏男、黃女、以及黃女父親提告連帶求償120萬元。

顏男辯稱，小吃部飯局歡唱間酒酣耳熱，與黃女偶有肢體接觸，純為打鬧心態，未逾越分際，且當時還有軍中多名友人在場同歡，否認有踰矩不當行為。

但橋頭地院根據軍方的調查報告，黃女坦承有多次單獨出遊，曾發生一次性關係，審酌兩造職業、收入和家庭經濟狀況，認被告連帶賠償25萬元為適，由於案發時黃女為未滿20歲之「限制行為能力人」，其父親也有連帶賠償之責。

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