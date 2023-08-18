轉傳大嫂和人夫「啪啪偷情片」給親友 她這下GG了

廖姓女子將妯娌的婚外情性愛影音傳給其他親友觀看，彰化地方法院依妨害風化罪，判處廖女3月徒刑。（情境照）

2023/08/18 06:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名林姓女子發現丈夫外遇，還用手機錄下跟小三偷情的影片，林妻看了怒不可遏，將影片傳給小三的妯娌廖女看，希望能從親人關係阻止這場婚外情，未料廖女又將影片又傳給大嫂跟友人看，小三氣得對林妻跟廖女提告，但林妻獲不起訴，廖女則依散布猥褻影像罪判處有期徒刑3月。

判決書指出，林女發現翁姓丈夫手機內，有和小三在汽車旅館內拍攝的性愛影片，及二人在摩天輪上接吻、小三在汽車內露出臀部跟內褲特寫的影像，畫面相當露骨，林妻於是在2009年9月將上述影像傳給小三的妯娌廖女，希望藉由她來勸告小三，阻止這段關係。

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不過廖女收到影像後又轉傳給大嫂和另一名女性及男性友人觀看，小三近日得知，覺得名譽受損，氣得對廖女跟林妻提告散布猥褻影像、加重毀謗等，不過檢方認為，只有廖女散布罪行明確，依妨害風化罪嫌起訴，另加重誹謗部分因告訴逾法定期間，為不起訴處分。

法官審理認為，廖女傳妯娌性愛影片給大嫂跟友人觀看，還以訊息稱「上面有小王的名字」、「自己去FB看看本尊」、「請你心臟要夠強」等文字，並非單純想確認影像中人，而是想讓影像置於他人可得觀覽狀態，已符合刑法第235條「以他法供人觀覽猥褻物品」之構成要件。

法官審酌，廖女與告訴人為妯娌，但在取得猥褻影像後，未能念及彼此間的親誼關係來妥適處理，卻將影像提供無關的人觀覽，讓告訴人名譽受到負評，精神上感到痛苦，且迄今未達成和解，將廖女依散布猥褻影像罪判刑有期徒刑3月。

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