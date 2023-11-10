小三偷吃人夫慘了！遭元配毆打、丟飯碗 法官還要她賠錢

挨告小三反指人妻對她毆打、騷擾，應抵銷賠償金；北院指小三反控部份即便屬實，也與本件侵害配偶權行為無涉，判賠人妻20萬元。（情境照）

2023/11/10 11:32

〔記者溫于德／台北報導〕一名人妻向小三提告求償，但該女否認介入家庭並反指被人妻毆打、騷擾，更為此丟到工作，應可抵銷賠償。台北地院根據證據認定小三偷吃人夫，至於小三反控部份即便屬實，也與本件侵害配偶權行為無涉，判賠人妻20萬元。

這對夫妻是在2006年底結婚，人妻卻發現，小三明知丈夫已婚，兩人仍前往飯店發生性關係，決定向小三求償80萬元。

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小三解釋，人妻提出的行車紀錄器檔案時間會突然跳躍，對話錄音也有斷點，顯然是偽造或變造，何況，該錄影或錄音未徵得當事人同意，已侵害隱私權，應無證據能力。

小三進一步指出，自己因與前夫分居，人夫以主管角度關心，幫忙訂飯店及共進午餐，但兩人並未一同入住飯店，即便有一次確實一同入住，也沒上床。

小三還強調，她曾經被人妻強押毆打，人妻更對她瘋狂騷擾及恐嚇，害她被迫離職，人妻應已達成目的，即使應賠精神慰撫金，也應該酌減至零。

北院說明，侵害配偶權事件是較為私密的侵權行為，且通姦已除罪化，而無法透過刑事追訴的公權力取得證據，因此即便人妻取得錄影、錄音的方式侵害隱私權，也可認定符合比例原則。

法官再從譯文得知，兩人曾談到「抱著你還蠻好睡的」、「你手不會被壓很痠嗎」、「不會啊，重點是你這樣好睡嗎」等語，可見小三確實與人夫共同入住飯店並同床共眠。

法官審酌小三與人夫為同事，明知人夫已婚仍介入他家庭，須負起賠償責任，至於小三反指人妻毆打、騷擾等部分，則與本件侵害配偶權無關。

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