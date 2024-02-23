人夫在小三住處墜樓 姦情曝光得賠妻子

陳姓人夫在小三住處墜樓，警察通知原配許女，也讓婚外情曝光，法院判決人夫應賠償妻子25萬元。（情境照）

2024/02/23 11:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市許姓女子於去年1月接到警方通知，指其丈夫陳姓男子墜樓急救中，她趕赴醫院，卻見一女子也慌忙馳抵醫院，把丈夫陳男的手機交給她，她檢視手機對話記錄，驚訝發現丈夫陳男與此女子有染，墜樓處就是此女的住處，她與丈夫陳男為此離婚，她進一步控告陳男索賠60萬元，陳男沒出庭答辯，台中地院判決應賠償25萬元。

判決書指出，許女提出民事訴訟主張，她與陳姓男子於2020年結婚，但結婚僅2年多，她突然於2023年1月24日接到警察通知，丈夫陳男墜樓急救中，她匆忙趕至醫院，卻見一女子也跑到醫院，把陳男的身分證、手機交予她。

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許女指出，她檢視手機，見丈夫陳男與這名女子對話紀錄顯示，有兩人一同去日本遊玩並接吻的照片，丈夫痊癒後也承認，自己與上述女子交往，墜樓地點就是這名女子（小三）住處，她與陳男離婚之後，控告陳男並索賠60萬元。

台中地院審理時，陳男沒出庭，也沒有提出書狀答辯，法官認為，陳男是已婚之人，竟於2022年9月起，與上述女子交往且發生性關係，侵害妻子許女的配偶權，且情節重大，不過，求償60萬元太高，應以賠償50萬元適當。

不過，法官也強調，陳男是與婚外情的對象共同侵權，也就是陳男與上述女子，應連帶賠償50萬元，兩人平均分擔連帶債務（賠償），各為25萬元，判決陳男應賠償25萬元，可上訴。

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