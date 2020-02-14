學界看法／激辯4小時 2:2相持不下

詐欺集團成員參與犯罪組織從事詐騙犯行，同時觸犯加重詐欺取財罪和參加犯罪組織罪，法官從一重依加重詐財罪判刑時，是否應同時依組織犯罪防制條例宣告強制工作？學者激辯。（資料照）

2020-02-14 05:30:00

〔記者張文川／台北報導〕詐欺集團成員參與犯罪組織從事詐騙犯行，同時觸犯加重詐欺取財罪和參加犯罪組織罪，法官從一重依加重詐財罪判刑時，是否應同時依組織犯罪防制條例宣告強制工作？大法庭先於上月十六日邀林鈺雄等四位法律學者到庭進行法律鑑定，四位學者在「罪刑法定原則」與「輕罪的保安處分不用被重罪吸收」間拉鋸，當天激辯逾四小時。

參與法律鑑定的學者，包括台大法律系教授林鈺雄、副教授薛智仁、政大法律系教授楊雲驊、許恒達，林、楊持正方立場，許、薛則持否定說。

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林鈺雄指出，數罪併罰從一重論罪，重罪雖吸收輕罪，但不表示免除輕罪，從一重的刑罰不能吸收輕罪的保安處分，數罪併罰不及於保安處分，最輕本刑的內涵也不及於保安處分，各罪不同種類的刑罰與保安處分應一併宣告，「不管洗澡洗得多乾淨，牙還是得刷」。

楊雲驊也以洗澡為例，「倒洗澡水不能把小孩一起倒掉」，立法院增訂「從一重處斷」但書時，原意不是要把小孩（輕罪）一起倒掉，數罪併罰不代表輕罪完全不存在。

反方許恒達認為，在法律沒有明確規定下，應遵守罪刑法定原則，既然目前以想像競合犯論處時，未明定輕罪的法律效果何在，就須朝對被告有利方向認定輕罪完全被重罪吸收。

薛智仁認為，「從一重」法律效果已呈現於較重之罪，現行法律既未規定輕罪的保安處分等從刑，在數罪併罰時應如何處置，就只能依法條字面，以重罪吸收輕罪的刑罰；他認為這是立法漏洞，應修法補正。

大法庭裁定 視個案決定

大法庭十一位法官參酌學者意見後認為，「想像競合犯」各罪的刑罰與保安處分應一併適用；「從一重論處」僅限於主刑，不含保安處分。

最後大法庭採「修正的肯定說」，認為並非一定要宣告強制工作，而是就個案的嚴重性、危險性、必要性，依比例原則決定是否宣告。

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