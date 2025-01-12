大安警分局邀金融機構座談 守護重要節日提升阻詐成效

年節將至，台北市大安警分局邀集轄內金融機構、金銀珠寶等業者參與「114年金融機構（財物匯集處所）安全維護協調座談會」。（記者陸運鋒翻攝）

2025/01/12 15:00

〔記者陸運鋒／台北報導〕年節將至，台北市大安警分局邀請轄內金融機構、金銀珠寶等業者參與「金融機構（財物匯集處所）安全維護協調座談會」，針對重要節日治安加強工作進行各式宣導，提醒各式安全檢測結果缺失，對整體工作環境重新檢視，強化自我防衛能力，與警方一同防範不法情事。

適逢年節前夕，大安警分局於會中報告113年度各式詐騙攔阻分析，透過銀行行員的臨櫃關懷及警示措施，搭配員警即時協助，積極防堵詐騙款項匯出，為民眾把關，是守護民眾財產的重要阻詐措施。

請繼續往下閱讀...

大安警分局統計，轄區全年攔阻防制金融詐騙件數達387件，平均1週攔阻7件，總累計金額約4億餘元，警方分析，其中遭詐騙手法以假投資為主，再來為假網拍、解除分期付款為第三，被害人以女性佔55.2%為多，年齡50歲以下佔68.2%為多。

警方指出，詐騙集團教唆被害人向銀行行員誆稱匯款理由，以房屋裝潢款為最大宗，購屋購地用途為第2，向親友借貸為第3，會中頒發獎項予金融機構攔阻有功人員，期許能在今年攜手轄內金融機構進一步提高攔阻成效。

大安分局長黃水願表示，網路談錢必有詐，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿輕信社交媒體上的信息，仔細確認對方的身分和信譽，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。

警方呼籲，民眾應謹記「四不三要」原則，1、「不」接受非法業者之招攬開戶，2、「不」將款項匯至非法業者指定之帳戶，3、「不」隨意提供帳戶收受不明款項，4、「不」理會非法業者誇大、偏頗或保證獲利說詞，5、「要」警覺，對任何鼓吹加入群組、勸誘買股投息提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法