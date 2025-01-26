再2童不治！國一楊梅休息站自撞4死4傷 後方車輛目擊悲劇瞬間

國道1號楊梅休息站25日發生嚴重事故，倪男駕駛的電動自小客車撞上國道1號楊梅休息站分隔島後起火燃燒，車身一度彈飛離地，後方車主行車紀錄器拍下撞擊瞬間。 （擷取自Threads）

2025/01/26 08:38

首次上稿 07:36

更新時間 08:38（2歲展姓男童不治）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道1號楊梅休息站昨（25）日發生嚴重事故，39歲倪姓男子駕駛電動自小客車撞上分隔島，車子瞬間起火燃燒，車內除了倪男、39歲展姓妻子還有6名孩童共8人，其中倪男當場死亡、10歲倪姓男童送醫不治，4歲倪姓女童、2歲展姓男童今早也宣告不治，其餘4人仍在長庚醫院加護病房救治中。事故發生時，國道上後方的車輛行車紀錄器正好錄下撞擊瞬間，可見事故車輛完全沒煞車，直接撞上分隔島，噴濺的碎片也波及到後車。

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倪男經營網購電商，正準備回雲林老家過年，妻子展女坐在副駕駛座，後座還有6名孩童，其中3人是倪姓夫妻倆的孩子、3人為展女弟弟的孩子，事故造成倪男死亡、倪姓男童送醫不治，而4歲倪姓女童全身90%三度燒燙傷，送醫進行插管手術，今天清晨宣告不治，2歲展姓男童救出時一度無生命跡象，送醫搶救後恢復，但直到今天早上仍宣告不治。

另4名傷者，展女送醫目前昏迷指數低，4歲展姓女童意識清楚，8歲倪姓男童2度燒燙傷，送醫後進行插管手術，11歲吳姓女童臉部7%二度燒燙傷。

後方車主行車紀錄器拍下的影片，倪男駕駛的車輛進入楊梅休息站，突然撞上左側分隔島，撞擊力道之大，車身一度彈飛離地，隨後起火燃燒，火勢從前座延燒到後座，撞擊前倪男車輛完全沒有煞車，僅撞擊前煞車燈有亮起，但已來不及閃避。

全案確切肇事原因，仍待警方調查中，不過，楊梅休息站2021年12月25日揭牌啟用至今，已發生多起車輛撞擊分隔島、護欄事故，包括2023年8月6日，王姓男子駕車南下進入楊梅休息站時，疑似恍神分心失控撞擊休息站分隔島，再撞上休息站臨停的3輛轎車，造成3人受傷；2023年8月25日，黃姓男子駕駛遊覽車南下進入楊梅休息站自撞護欄受傷；2024年6月16日，19歲謝姓男子駕駛BMW轎車行經楊梅休息站，因使用輔助駕駛系統開啟定速功能，車輛未減速，擦撞休息站分道水泥護欄後，失控擦撞休息站內停車格的7輛車，造成3人分受輕傷；2024年7月13日，25歲林姓男子駕車擦撞休息站護欄後撞擊站內臨停5輛車，導致3人受傷。

網友表示，楊梅休息站已發生多次撞擊分隔島、護欄事故，質疑休息站設計、道路標誌規劃有問題，尤其容易讓自動輔助駕駛功能誤判，2024年6月BMW也是直衝分隔島；也有網友說，自己開過這個路段不少次，道路設計有問題，很容易混淆。

撞擊前倪男車輛完全沒有煞車，僅撞擊前煞車燈有亮起，但已來不及閃避。（擷取自Threads）

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