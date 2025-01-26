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    首頁　>　社會

    畫面曝光！台中婦人ATM領錢遭搶 路人見義勇為群起追賊

    曾男（左）搶走蕭婦（中）皮包後拔腿就跑，見義勇為的騎士（右）調頭追人。（本報合成，@dennis_wu_0905/Threads授權提供）

    曾男（左）搶走蕭婦（中）皮包後拔腿就跑，見義勇為的騎士（右）調頭追人。（本報合成，@dennis_wu_0905/Threads授權提供）

    2025/01/26 10:43

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    債不能欠過年？台中壯男搶婦人皮包去還債 6小時落網

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市65歲蕭姓婦人昨（25）日晚間6時許在台灣大道與平等街口銀行外提款機領款3萬3000元後，突然遭歹徒搶走皮包，她大喊「搶劫」邊跑邊追，引來多名路人見義勇為幫忙，可惜歹徒狡猾逃竄得逞，不過，警方鍥而不捨追查，6小時後在桃園捕獲30歲曾姓嫌犯。

    一名網友昨日在「Threads」分享自己的行車紀錄器剛好拍下歹徒逃逸的影片，當時曾男奪走蕭婦皮包後拔腿狂奔，蕭姓婦人緊追在後並大喊「搶劫」，一名路過騎士隨即調頭追人，另外兩名路人也加入抓搶匪的行列，不過還是被搶匪逃走。

    影片曝光後，不少網友大讚見義勇為的路人，「除了調頭幫忙追的機車騎士之外，騎樓還有兩個路人幫忙追！」、「哇，一堆人幫忙甚至摩托車掉頭，溫暖」、「好幾位去追，台灣尚勇」。

    台中市警方調閱周邊監視器，鎖定30歲犯嫌曾男涉案，於案發6小時後在高鐵桃園站將其逮捕，並追回剩餘的1萬6300元。曾男供稱，自己欠別人錢但又想著「債不能欠過年」，於是搶奪蕭婦皮包，得手後連夜驅車北上到桃園還債。警方表示，曾男有毒品等一堆前科，已依搶奪罪嫌送辦。

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