柯文哲早指示布局「壯世代」 郭昱晴：民眾黨是詐騙集團

柯文哲過去曾稱「壯世代」威力不下台積電。（圖擷自「台灣普拉斯」臉書粉專，本報合成）

2025/01/26 10:04

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城家族開設力推《壯世代政策及產業發展促進法》，遭綠營質疑圖利、未做好利益迴避，民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌25日表示，利益迴避衝突的原則是民眾黨重要的價值，卻又說「不同情況強賦類比不適合」。對此民進黨立委郭昱晴PO出柯文哲受訪影片，指出民眾黨早就在布局壯世代，跟詐騙集團沒兩樣。

民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌25日回應吳春城「壯世代」及相關政策，創立的「壯世代協會」未利益迴避拿政府標案引發爭議，黃國昌表示，《壯促法》是非常少數3黨團的代表，共同協商、通過的法案，沒有任何表決，甚至在三讀通過後，不管是國民黨甚至是民進黨的非常多委員，大家都一起上台拍照，慶賀《壯促法》通過；被問到時代力量前立委高潞．以用，因辦公室主任創辦協會取得經濟部綠能補助400萬元因此被開除黨籍，曾擔任時代力量主席的黃國昌表示，「回到利益迴避原則，不同情況強賦類比不適合。」

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郭昱晴在臉書PO出一段影片，影片中柯文哲表示「從今天起，全部不要再用這些名字，叫壯世代，遇到什麼老人啊，全部自動自發，把他改成壯年啊，所以這是一個文化運動，這些人手中很有錢，我們要開始改變他的思想，錢拿出來花。所以如果我們可以搶先成功的話，我們這個生意可以做到全世界去，這個這個如果做成功的話，他的威力不下來台積電。」

影片後半段則是稱吳春城只要不用「壯世代」就凍結各項預算的公文，郭昱晴在貼文中表示「早就在布局了⋯真的和詐騙集團沒兩樣。」

民進黨立委郭昱晴。（資料照，記者陳逸寬攝）

柯文哲過去曾稱「壯世代」威力不下台積電。（圖擷取自 臉書）

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