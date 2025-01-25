獨家》殺手堂口長驅直入！專案小組：三環幫老大劉憲治知悉有訪客

竹東三環幫堂口就在圖中2樓燈火通明處，從1樓飲料批發店上去，關卡重重。（記者黃美珠攝）

2025/01/25 23:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東在地的三環幫大哥劉憲治在自家堂口被仇家「突襲」殞命，5名歹徒花不到5分鐘，且在黑幫堂口來去自如，專案小組研判，劉憲治案發前知悉且認識訪客，很可能相約談判，未料對方會二話不說強索其命。

專案小組複驗其遺體初步調查，發現劉憲治疑似在沒有防備下，被持槍械的奪命來客喝令趴下之際，企圖抗拒奪刀時激怒殺手，以致手肘、手腕處多處被砍得刀刀見骨，最後被從左後背射殺至少2槍，以致胸腔受創嚴重送醫不治。

請繼續往下閱讀...

跟劉憲治相熟的地方人士說，劉憲治江湖人稱「阿治」，行事霸道狠戾，想要什麼就拿什麼，酒後「大形」起來，別説是幫眾，就連老大、派出所所長也沒在忌憚。

地方人士還說，劉憲治過去1、20年經常出入監獄，因在獄中結識從事食安、詐欺等犯罪而入獄的國內知名企業界大老，且在獄中替這名大老保駕護航，所以出獄後獲大老資助億元，才搖身變成電子科技業的總座。

後來劉憲治轉戰中國投資，卻屢戰屢敗，以致不時要回台找幫派大哥資助，引發不少埋怨，只因他夠狠戾霸道，「同道」長期多半只敢怒不敢言，這也讓劉憲治防人之心很重，據說平時睡覺一定要有保鑣相伴；但是否因此引發殺機，警方還在釐清。

由於事發地點是三環幫的堂口所在，一般外人難以登堂入室，而為躲避警方的查緝，現場設有層層關卡，不僅有2道電子鎖能遙控開啟的鐵門，還有監視器監控，1樓也有負責「叫水」的小弟負責把關。

專案小組研判，事發前，劉憲治應該在電話或用其他通訊方式跟「來客」有約，極可能彼此相約談判，5名殺手才能長驅直入，再以短短不到5分鐘的時間從容犯案且逃逸。所以這批「來客」是誰？將是專案小組後續對戒護就醫中另5名傷者偵訊的重點。

專案小組另從劉憲治身上的傷初步發現，他的左側後背、大腿等都有中槍，雙手有防禦性刀傷。從刀刀見骨的狠勁，不難研判殺手對劉憲治的恨意。

專案小組也從過去的監控發現，劉憲治儘管酒後「大形」、多疑，但沒喝酒的時候卻文質彬彬、對人客氣有禮，對朋友也很有義氣，疑似曾替積欠鉅額賭債的朋友兩肋插刀，有無可能因此引發殺機也不排除。

新竹縣竹東北興路三環幫堂口，除了圖中1樓的鐵門，上樓後還有第2道鐵門把關，不是任何人都可長驅直入的。（記者黃美珠攝）

發生槍擊命案的竹東三環幫堂口，除1樓樓梯口有鐵門把手，爬梯上去後還有第2道鐵門，並非任何人都能登堂入室。（記者黃美珠攝）

圖為6名死傷者遇襲位置，2號就是劉憲治遭襲處。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法