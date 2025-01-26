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    台中燈會主燈「人首蛇身」嚇人？網友評價：醜到我了

    台中市政府舉辦的燈會主燈「人首蛇身女媧」，網友評價頗兩極化。（台中市政府提供）

    台中市政府舉辦的燈會主燈「人首蛇身女媧」，網友評價頗兩極化。（台中市政府提供）

    2025/01/26 09:35

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府預計於2月8日到23日在中央公園舉辦2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，推出人首蛇身的「女媧」造型移動主燈，卻被大批網友抨擊造型詭異，甚至比擬為老牌演員文英阿姨在電影「熱帶魚」的巨蛇娘娘打扮，尤其夜間乍看之下還有點恐怖，更有網友直呼「醜到我了」。

    不過，市府強調，中台灣元宵燈會今年主燈配合蛇年，以創世神話五色石補天人首蛇身女神「女媧」為發想，結合機械動態及滑輪結構打造會移動的主燈，呈現「女媧蛇身爬行在中央公園」景象，結合AR擴增實境打造沉浸式環境劇場，民眾在主燈區附近只要持手機掃瞄就會看到虛擬場景，進入女媧造物的奇幻空間。

    網友卻認為，這個主燈可能會嚇到人，還有網友戲稱為「台中鬼媧燈嚇死人，救命」「還是一樣醜，每年都這樣......設計美學上是否可以學學南部縣市？」、「世界上怎麼還有地方的審美觀長這樣」；甚至還有網友戲稱，很像是文英阿姨於電影「熱帶魚」的巨蛇娘娘造型；但也有部分網友力挺認為，這個主燈有創意，是網友太「毒舌」了。

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