反擊鄭深元造謠影射 四叉貓森七七：有老婆小孩還去約

四叉貓發文質疑，柯文哲委任律師之一的鄭深元（見圖）「故意選在黃國昌和蔡壁如的黨主席選舉連署時，造謠影射蔡壁如餵資料給我去攻擊民眾黨，意圖影響連署結果」。（資料照）

2025/01/26 09:23

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲因涉入京華城弊案、政治獻金假帳案遭起訴，擔任其委任律師的鄭深元日前發文質疑「畢生最討厭吃碗內，洗碗外的人」，文中提及「大四」疑似影射四叉貓。對此，四叉貓發文質疑，「故意選在黃國昌和蔡壁如的黨主席選舉連署時，造謠影射蔡壁如餵資料給我去攻擊民眾黨，意圖影響連署結果」，同時也PO出對話截圖反批，「食碗內洗碗外，就是在說鄭深元這種已婚有老婆小孩還去約ㄆ（約砲）的人啦」。

鄭深元日前在社群發文稱「畢生最討厭吃碗內，洗碗外的人。捧著碗內的東西出去給外面的小Ｇ、大四、老機吃飽，然後請他們回來打擊自己的家人，這該要有多沒良心才辦的到？」該文引發網友議論，並猜測是在說誰，還有網友酸「好想知道拿碗的是誰喔？」、「柯文哲的律師評論民眾黨的黨主席選舉，看來柯文哲即將牢底坐穿」、「做壞事還指責別人是對的嗎？大律啊！」

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四叉貓今晨對此發文表示「柯文哲的律師『鄭深元』發文提到我，為什麼Grace Woo是『小』，而我就是『大』？不過大媽本來就是『老』所以沒差。」後續在另一則發文也質疑，鄭深元是柯文哲律師團成員之一，「我不知道鄭深元跟黃國昌關係有多好啦，但故意選在黃國昌和蔡壁如的黨主席選舉連署時，造謠影射蔡壁如餵資料給我去攻擊民眾黨，意圖影響連署結果這點就真的過分了！」

四叉貓強調「我在民眾黨的眼線那麼多，根本不需要也從來沒有從蔡壁如那裡拿過資料，不過就是個律師還當出優越感了，會上網幫主子罵人是不是？」他也嘲諷「我把柯文哲弄進去讓鄭深元接案子賺大錢，這場官司打下來，他至少5～10年不愁吃穿，真的完全不懂得飲水思源耶！

四叉貓在文中也PO出對話截圖，並爆料「鄭深元說什麼畢生最討厭『食碗內洗碗外』的人，大家知道這句話在形容什麼嗎？就是在說鄭深元這種已婚有老婆小孩還去約ㄆ的人啦！上班想別人的胸部，我真的被他的無恥嚇到惹」。

在截圖中可看到對話提及「還好我心中沒有道德，只剩法律」、「你都不傳照片過來啊，說到你傳過來為止」、「我在上班阿，可是我很想念你的胸部耶」、「你是不是被我的無恥嚇到了，開玩笑的啦」、「你覺得這算猥褻嗎？還是美學？這是法律判斷的問題，我大概醉了，但是還能打字，超強」、「台灣女性開放的程度絕不下於歐美，這是我觀察的」、「我的同時也曾從後面抱住我，我也沒答應她，大家以為男人才是色，事實上女人放開的話，更可怕」、「這又不是我能控制的，誰叫我一臉猛男樣」、「你的豔照呢」等。相關內容引發網友熱議。

鄭深元日前在社群發文稱「畢生最討厭吃碗內，洗碗外的人。捧著碗內的東西出去給外面的小Ｇ、大四、老機吃飽，然後請他們回來打擊自己的家人，這該要有多沒良心才辦的到？」（圖擷自threads）

四叉貓也PO出對話截圖反批鄭深元，「食碗內洗碗外，就是在說鄭深元這種已婚有老婆小孩還去約ㄆ的人啦」。（圖擷自臉書）

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