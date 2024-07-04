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吸食變喪屍！首破獲依托咪酯電子菸分裝場 1600枚菸彈市價480萬

警方首破「喪屍毒品」依托咪酯電子菸分裝場，查獲原料、電子菸油彈頭、加熱儀器、磅秤等大批工具。（記者邱俊福攝）

警方首破「喪屍毒品」依托咪酯電子菸分裝場，查獲原料、電子菸油彈頭、加熱儀器、磅秤等大批工具。（記者邱俊福攝）

2024/07/04 16:22

〔記者邱俊福／台北報導〕販毒集團近期涉嫌使用管制的麻醉藥品「依托咪酯」，混合菸油製成電子菸彈，流入夜店供青少年吸食，因會造成無法思考、異常顫抖，宛如喪屍一般，也被外界稱為新興的「喪屍毒品」、「上頭電子菸」。刑事局偵三大隊第一隊今宣布破獲首件的分裝場，逮捕陳嫌等4人，查扣可製成市價480萬元的1600枚電子菸彈原料，依藥事法移送檢方偵辦。

警方調查，28歲陳嫌，聲稱在前往柬埔寨旅遊時，結識一名華人，在對方表達可以提供「依托咪酯」做成電子菸販售牟取暴利後，今年初便於新北市蘆洲區的住處設置分裝場，將依托咪酯依固定比例混合菸油，製成電子菸彈對外販售。

每顆電子菸彈販售給下游盤商1200元至1600元，盤商販售2400元至3000元，而陳嫌購得的500克「依托咪酯」，以及果汁口味菸油、加熱儀器、磅秤、燒杯、量杯、電子菸彈空殼等分裝工具，成本僅花費30多萬元。

警方是在年初接獲線報，指稱有人販售「依托咪酯」電子菸彈後，3月7日經布線逮捕1名王姓盤商，經擴大追查，鎖定陳嫌後，搗破該處分裝場，再逮捕陳嫌，以及陳嫌老婆、送貨的林姓小弟到案。

警方表示，「依托咪酯」為靜脈麻醉劑藥物，通常用於手術過程中，來誘導和維持麻醉狀態，去年開始，中國有毒販將其混入菸油內製成電子菸彈，流行到夜店，中國去年10月將其列為毒品查緝，但也逐漸流入台灣市場，為此法務部於今年6月13日召開毒審會決議列管為第三級毒品，尚待於法制作業辦理完成後，正式由行政院公告列管為毒品。

該「依托咪酯」吸食後，會出現無法思考、控制身體、異常顫抖、抖動等行為，販毒集團更聲稱可作為大麻的合法替代物，過量吸食更有死亡風險。

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警方將陳嫌移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

警方將陳嫌移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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