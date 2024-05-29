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台中半裸男藏大麻菸油彈 與Toyz同款茫問警「要買嗎？」

侯男（左）疑似嗑茫，竟反問員警「你要購買（大麻菸油彈）嗎？」（讀者提供）

侯男（左）疑似嗑茫，竟反問員警「你要購買（大麻菸油彈）嗎？」（讀者提供）

2024/05/29 13:01

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區侯姓男子27日赤裸上身，蹲坐干城街路旁抽菸，由於眼神呆滯恍惚疑嗑茫，員警盤查詢問是否有「哈們」習慣，侯男竟反問員警「你要購買嗎？」隨即同意警方搜索，警於車內查獲大麻菸油彈50顆，與香港網紅劉偉健（Toyz）販售電子菸同款，市價估計20萬元。

台中市第四警分局表示，黎明派出所接獲毒品情資反應，本週27日前往干城街巡查發現侯男（27歲）裸身蹲坐路旁抽菸，疑似嗑茫，竟反問警「你要購買嗎？」員警隨即在侯男高檔進口車內查獲大麻菸油彈50顆，經初步檢驗呈第二級毒品大麻陽性反應。

台中第四警分局偵查隊長江清萬說，查扣大麻菸油彈與香港網紅劉偉健（Toyz）販售電子菸屬同款，估計以單顆4千元計算，黑市售價約可賣到20萬元。

由於Toyz在2021年涉嫌販售大麻菸油彈遭起訴，被判處有期徒刑4年2個月，於今年4月入獄服刑，警方查獲同款毒品引關注，相關人士說，大麻菸油彈透過霧化器將菸油霧化後吸食，由於液狀物再填加化學物質，成分可疑，吸食後勢必對身心健康產生影響。

第四警分局長李建興表示，大麻為毒品危害防制條例公告列管之第二級毒品，禁止施用及持有，民眾不要因為一時好奇而誤觸法網。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查出大麻菸油彈與Toyz販售電子菸同款。（讀者提供）

警方查出大麻菸油彈與Toyz販售電子菸同款。（讀者提供）

大麻菸油彈填加化學物質，吸食傷害身心健康。（讀者提供）

大麻菸油彈填加化學物質，吸食傷害身心健康。（讀者提供）

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