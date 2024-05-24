檢舉歐巴桑種「滿地大麻」 警方到場卻見整片「烏骨仔」

黃姓婦人栽種秋葵，卻被檢舉種大麻。（民眾提供）

2024/05/24 07:31

〔記者王捷／台南報導〕台南警方接獲通報，黃姓婦人在自家空地偷種大麻，但警員到場後，通知地主家屬，才證明這些植物原來是台語俗稱「烏骨仔」的秋葵，讓警方虛驚一場，但這讓地主的家屬相當不滿，昨天抱怨大麻跟秋葵差很多，請檢舉人多長點知識。

秋葵在國內是常見的食物，但是很少人見過秋葵的葉子，秋葵葉細長、也有些微鋸齒狀，檢舉人疑似將秋葵葉誤認為大麻葉，因此向警方通報，派出所警員看到秋葵葉，雖然看起來不像鋸齒狀更密集的大麻，不過為保險起見，通報偵查隊的刑警來鑑識。

請繼續往下閱讀...

刑警判斷這些葉子不是大麻，不過也想弄清楚到底滿地的綠葉是什麼植物，找來地主的親屬後，親屬直呼誇張，這是黃婦多年栽種的秋葵，怎麼會被誤認成大麻，警方上網搜尋圖片以後，確認是秋葵葉，才離開現場，不過黃婦因為年紀大，被警方登門拜訪，事後相當緊張，因此要求投訴者出面說清楚。

不過由於報案人已離開現場，警方多次致電報案人，對方卻不願說明，雖然這引起黃婦家人不開心，不過警方呼籲，在取締毒品實務上，大麻的確常出現在奇怪的地方，如果有發現異樣可以向警方報案，但是可以先上網搜尋看看大麻葉的形狀，避免造成類似的糾紛。

秋葵又稱黃秋葵，是一年生草本植物，以農糧署資訊，秋葵自日本引進後，嘉義鹿草鄉是全國最大產地，秋葵的日文為「オクラ（okra）」，國人也常會將日文音譯成台語「烏骨仔」，日人稱的「オクラ」，源自非洲加納使用的的契維語「nkrama」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法