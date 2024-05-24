民宅藏軍火庫！彰警破地下兵工廠逮4嫌 查獲4槍219彈

彰化警方破獲地下兵工廠逮4嫌，民宅內滿桌的改造槍彈與工具。（警方提供）

2024/05/24 09:44

〔記者湯世名／彰化報導〕根本軍火庫！彰化縣警局今天（24日）宣布偵破一起地下兵工廠案，逮捕林姓通緝犯為首的4名嫌犯，起出長短槍4支、子彈與霰彈共219顆，以及改造工具、海洛因、安非他命與大麻等毒品，全案擴大偵辦。警方指出，嫌犯藏在民宅內改造槍彈，滿桌槍彈與工具，儼然是一處地下軍火庫。

彰化縣警局刑警大隊接獲情資，發現46歲的林姓通緝犯持有毒品及槍械，為躲避查緝藏匿於南投市地區，立即組成專案小組並報請南投地檢署指揮偵辦。經長期偵查蒐證，鎖定林男實際居住處所，21日見時機成熟，到場實施埋伏，趁林男開門外出之際一擁而上將他逮捕，並於屋內查獲丁姓、許姓男子與蔡姓通緝犯聚集施用毒品。

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員警發現屋內都是改造工具，桌上也擺滿子彈，經清點共查獲獵槍1枝、空氣長槍1枝、手槍2枝，另有子彈204顆、霰彈15顆與改造工具一批（砂輪機、電鑽、底火、空包彈），以及海洛因8包（毛重19.83公克）、安非他命9包、毒咖啡粉末4包、大麻植栽8株與哈密瓜錠、搖頭丸。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等案移送南投地檢署偵辦。

彰化縣刑大副大隊長張安進指出，他們於本月6日至15日執行年度第2次「全國同步掃黑及肅槍專案行動」，共查獲非制式手槍6枝、檢肅治平案件共10件 51人到案，繳出亮眼的成績單。

彰化警方破獲地下兵工廠逮4嫌，滿屋子都是改造槍彈與工具。（警方提供）

彰化警方破獲地下兵工廠逮4嫌移送法辦。（警方提供）

彰化警方破獲地下兵工廠，查獲4槍、219顆子彈與霰彈。（記者湯世名攝）

彰化警方破獲地下兵工廠，查獲4槍、219顆子彈與霰彈，儼然是地下軍火庫。（記者湯世名攝）

彰化警方破獲地下兵工廠，查獲4槍、219顆子彈與霰彈，另查獲大麻8株。（記者湯世名攝）

彰化縣刑警大隊副大隊長張安進指出他們查獲4槍、219顆子彈與霰彈，儼然是地下軍火庫。（記者湯世名攝）

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