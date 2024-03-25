新北軍火男超愛「三芒星」 見攻堅擁槍彈想逃卻手腳狂抖就逮

吳男正要跳上新買賓士車逃逸，仍被布署警力逮捕。（警方提供）

2024/03/25 19:29

〔記者許國楨／台中報導〕有毒癮的新北市吳姓男子唯恐毒品交易時遭黑吃黑，涉嫌改造槍枝後擁槍自重，且因特別鍾愛賓士車代步被盯上，刑事局中部打擊犯罪中心上月收網，果見吳開賓士車返家後攻堅，吳趁隙從後門落跑，準備跳上當天剛買另輛接應賓士車逃逸，結果因行動緩慢，臨上車前不敵荷槍實彈警力就逮。

刑事局中打第五隊長黃昭瑜今天說明案情指出，警方近年查獲涉案槍械多屬模擬槍加工改造而成，性能與制式槍枝不分軒輊，為杜絕源頭主動挖掘線索深入追查，今年初循線掌握新北地區49歲吳姓男子涉案情資，會同新北市警方組成專案小組查緝，發現有毒品前科吳男，為防止毒品交易時遭黑吃黑，疑經營改槍工廠並擁槍自重。

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案經2個多月跟監蒐證後發現，吳平日外出槍不離身，尤其鍾愛知名三芒星Logo的賓士車代步，但吳心思縝密，除不時更換藏匿住所，就連賓士車也定期更換，藉此躲避查緝，警方上月26日見時機成熟，在其新北市鶯歌區落腳處埋伏，發現吳正好開車回家未打草驚蛇，見他進入屋內後，大批警力立刻包圍該棟透天厝攻堅。

巧合的是，吳男當天外出正是與潘姓友人一起到車行，由潘男開回先前訂購的另輛賓士車到後門，準備讓吳男更換，此時吳男發現動靜從後門落跑，見該輛新購賓士索性當成接應車輛就要跳上車，結果不知何故雙手雙腳狂抖，行動緩慢，手還撐在車上休息，加上警力也早已部署在此持槍喝令，順利將吳查緝到案。

警方先在吳身上查獲一把改造手槍、子彈6發，也在其住處查扣子彈8發、槍彈零件1批、電動鑽床1台、改造工具1批、海洛因、安非他命等證物，吳男警詢時否認改造槍支販售牟利，辯稱槍支是向一名槍販購買，全案依槍砲、毒品等罪移送新北地檢署。

檢方複訊後命吳男8萬交保，再繼續追查槍支來源，至於吳的潘姓友人是竊盜通緝犯，也在此次行動落網，訊後解送桃園地檢署歸案。

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警方到吳男藏匿處攻堅。（警方提供）

警方查扣改造槍枝、子彈、改槍工具等贓證物。（警方提供）

警方將擁槍自重吳男移送法辦。（警方提供）

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