為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新北軍火男超愛「三芒星」 見攻堅擁槍彈想逃卻手腳狂抖就逮

吳男正要跳上新買賓士車逃逸，仍被布署警力逮捕。（警方提供）

吳男正要跳上新買賓士車逃逸，仍被布署警力逮捕。（警方提供）

2024/03/25 19:29

〔記者許國楨／台中報導〕有毒癮的新北市吳姓男子唯恐毒品交易時遭黑吃黑，涉嫌改造槍枝後擁槍自重，且因特別鍾愛賓士車代步被盯上，刑事局中部打擊犯罪中心上月收網，果見吳開賓士車返家後攻堅，吳趁隙從後門落跑，準備跳上當天剛買另輛接應賓士車逃逸，結果因行動緩慢，臨上車前不敵荷槍實彈警力就逮。

刑事局中打第五隊長黃昭瑜今天說明案情指出，警方近年查獲涉案槍械多屬模擬槍加工改造而成，性能與制式槍枝不分軒輊，為杜絕源頭主動挖掘線索深入追查，今年初循線掌握新北地區49歲吳姓男子涉案情資，會同新北市警方組成專案小組查緝，發現有毒品前科吳男，為防止毒品交易時遭黑吃黑，疑經營改槍工廠並擁槍自重。

案經2個多月跟監蒐證後發現，吳平日外出槍不離身，尤其鍾愛知名三芒星Logo的賓士車代步，但吳心思縝密，除不時更換藏匿住所，就連賓士車也定期更換，藉此躲避查緝，警方上月26日見時機成熟，在其新北市鶯歌區落腳處埋伏，發現吳正好開車回家未打草驚蛇，見他進入屋內後，大批警力立刻包圍該棟透天厝攻堅。

巧合的是，吳男當天外出正是與潘姓友人一起到車行，由潘男開回先前訂購的另輛賓士車到後門，準備讓吳男更換，此時吳男發現動靜從後門落跑，見該輛新購賓士索性當成接應車輛就要跳上車，結果不知何故雙手雙腳狂抖，行動緩慢，手還撐在車上休息，加上警力也早已部署在此持槍喝令，順利將吳查緝到案。

警方先在吳身上查獲一把改造手槍、子彈6發，也在其住處查扣子彈8發、槍彈零件1批、電動鑽床1台、改造工具1批、海洛因、安非他命等證物，吳男警詢時否認改造槍支販售牟利，辯稱槍支是向一名槍販購買，全案依槍砲、毒品等罪移送新北地檢署。

檢方複訊後命吳男8萬交保，再繼續追查槍支來源，至於吳的潘姓友人是竊盜通緝犯，也在此次行動落網，訊後解送桃園地檢署歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方到吳男藏匿處攻堅。（警方提供）

警方到吳男藏匿處攻堅。（警方提供）

警方查扣改造槍枝、子彈、改槍工具等贓證物。（警方提供）

警方查扣改造槍枝、子彈、改槍工具等贓證物。（警方提供）

警方將擁槍自重吳男移送法辦。（警方提供）

警方將擁槍自重吳男移送法辦。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
通緝犯迷釣魚買魚餌遭警「擒抱摔」 再被搜出槍彈罪加一等
2024/03/19 15:58

通緝犯迷釣魚買魚餌遭警「擒抱摔」 再被搜出槍彈罪加一等
擁美製衝鋒槍等5槍拒捕／辯亡友寄放…法官3萬交保
2024/03/09 05:30

擁美製衝鋒槍等5槍拒捕／辯亡友寄放…法官3萬交保

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
驚險！保警丟2枚震撼彈逮捕嫌犯 赫見手槍已上膛
2024/03/08 11:40

驚險！保警丟2枚震撼彈逮捕嫌犯 赫見手槍已上膛
上網看教學自改大批槍彈 民宅化身小型兵工廠被抄
2024/03/03 11:09

上網看教學自改大批槍彈 民宅化身小型兵工廠被抄

疾馳火車搬進劇院！綠光《押解》大戲
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播